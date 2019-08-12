Суд отпустил под залог фигуранта дела "Роттердам+"

Соломенский раойнный суд Киева избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела "Роттердам+" - бывшему начальнику отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Тарасу Ревенко.

Об этом сообщает "5 канал".

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили, что подозревают Ревенко в причастности к разработке самой формулы "Роттердам+" в 2016 году. Сторона обвинения ходатайствовала о взятии подозреваемого под стражу на 60 суток или залог в 5 млн гривен. Сумму залога прокуроры САП объясняли вредом, который был нанесен государству - около 19 млрд гривен.

Адвокаты Ревенко заявили, что подозрение является абсолютно необоснованным. К тому же, как утверждает сторона защиты, прокуроры не предоставили решение Окружного административного суда Киева, апелляционной и кассационной инстанций, которые признали формулу законной и экономически обоснованной.

Суд не удовлетворил требований прокуратуры, отпустив Ревенко под залог в 1,92 млн грн при условии, что сумма будет внесена в течение 5 дней, и возложил на него определенные процессуальные обязательства. В частности, подозреваемый должен до 10 октября не покидать пределы Киева без разрешения следствия, а также прибывать к правоохранителям по первому требованию и воздерживаться от общения с сотрудниками НКРЕКУ относительно обстоятельств дела.

Ранее суд разрешил выйти из-под стражи под залог подозреваемому по делу "Роттердам+" бывшему члену НКРЭКУ Владимиру Евдокимову. Прокуратура просила назначить Евдокимову залог в 50 млн грн. Однако его взяли под стражу с альтернативой залога в 25 раз меньше, нежели требовали прокуроры.

Напомним, 8 августа бывший глава Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов, начальник отдела НКРЭКУ, руководитель управления НКРЭКУ и два топ-менеджера холдинга ДТЭК получили подозрения по делу "Роттердам+". По версии следствия, из-за созданной ими формулы украинские потребители получили почти 19 млрд гривен убытков. Задержан пока что только бывший член НКРЭКУ, а ныне директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов.

НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, утвердив ее на второй-четвертый кварталы 2016 года. Порядок предполагает определение цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до Украины".

По формуле "Роттердам+" уголь украинских производителей покупается по цене топлива в нидерландском порту Роттердам (южноафриканский или американский уголь, транспортированный морем до порта). При этом к цене добавили еще и воображаемую стоимость перевозки из Роттердама в Украину и перевалку такого угля в порту.