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Зеленский внес изменения в свой указ об увольнении Цигикала

Цигикал уволен с военной службы "в связи с проведением организационных мероприятий".

Зеленский внес изменения в свой указ об увольнении Цигикала
генерал-лейтенант Петр Цигикал
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский уточнил указ об увольнении генерала Петра Цигикала с военной службы.

Об этом говорится в указе №592/2019 от 12 августа, обнародованном на сайте главы государства.

"Внести в указ президента № 346 "Об увольнении Цигикала с военной службы" изменение, дополнив его после слов "в запас" словами "в связи с проведением организационных мероприятий"", - указано в документе.

Напомним, 31 мая Зеленский уволил Цигикала не только с военной службы, но и с должности главы Государственной пограничной службы. Причины увольнения указаны не были. Цигикалу оставили право носить военную форму одежды.

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