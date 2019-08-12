Зеленский внес изменения в свой указ об увольнении Цигикала

Цигикал уволен с военной службы "в связи с проведением организационных мероприятий".

Президент Владимир Зеленский уточнил указ об увольнении генерала Петра Цигикала с военной службы.

Об этом говорится в указе №592/2019 от 12 августа, обнародованном на сайте главы государства.

"Внести в указ президента № 346 "Об увольнении Цигикала с военной службы" изменение, дополнив его после слов "в запас" словами "в связи с проведением организационных мероприятий"", - указано в документе.

Напомним, 31 мая Зеленский уволил Цигикала не только с военной службы, но и с должности главы Государственной пограничной службы. Причины увольнения указаны не были. Цигикалу оставили право носить военную форму одежды.