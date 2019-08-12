"Прямой" канал пытаются рейдерски захватить, - Порошенко про расследование ГБР

Заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов пытается захватить телеканал "Прямой". Об этом заявил пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время брифинга, сообщает ТСН.

"Мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата Прямого канала. Инициатором этого является господин Портнов, заместитель главы администрации президента Януковича, участник подготовки законов 16 января. По его заявлению, абсолютными предположениями, которые не имеют ничего общего с правдой, свыше 3 месяцев Государственное бюро расследований делает попытку терроризировать журналистов", - подчеркнул он.

В Государственное бюро расследований Петра Порошенко сегодня вызвали в статусе свидетеля. Речь идет о деле о возможных незаконных действий при продаже завода "Кузница на Рыбацком". Уже после допроса Порошенко сообщил - покупка и продажа завода были без его участия.

Также Порошенко подчеркнул, что за время его президентства действовал запрет на проверку средств массовой информации.

"Я не имею никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым" каналом. Но и я, и моя политическая команда призываем журналистов и политиков стать на защиту свободы слова в Украине. Мы не позволим, чтобы возвращение к временам Януковича привело к тому, чтобы осуществлялось таким образом давление на журналистов. В то же время мы будем делать решительные шаги, которые противодействуют вторжению в информационное пространство Украины ресурсов, средств и инструментов воздействия со стороны страны-агрессора", - заверил политик.

Напомним, ранее Труба заявил, что против бывшего президента Украины Петра Порошенко открыто 11 уголовных производств. Перед этим экс-президент уверял, что Порошенко рассказал подробности допроса в ГБР, на визит президента отреагировал Труба Порошенко рассказал подробности допроса в ГБР, на визит президента отреагировал Труба не фигурирует ни в одном из них.

До того Труба заявлял, что в целом фамилия экс-президента фигурирует в восьми уголовных производствах, которые ведет Государственное бюро расследований. Он не уточнял, о каких делах идет речь, но журналисты предполагают, что дела могут касаться схемы "Роттердам+", коррупции в энергетике, обстоятельств изменений собственников судостроительного завода "Кузни на Рыбальском", телеканала "Прямой" и других. Сам политик считал появление таких производств предвыборной кампанией в Верховную Раду.

17 июля ГБР вызвало Порошенко на допрос, но политик не пришел. По словам Трубы, в уголовном производстве относительно "Кузни на Рыбальском" допросили других свидетелей, в том числе и Сергея Тигипко, а также провели выемки документов. Труба отметил, что в дальнейшем ГБР намерено вызвать повторно Порошенко на допрос для проведения следственных действий. Бывший президент, по словам руководителя ведомства, должен быть заинтересован в том, чтобы дать показания, чтобы следствие было беспристрастным и полным.

Утром 19 июля детективы НАБУ и САП Детективы НАБУ и САП проводят обыски на "Богдане" и в элитном спорт-клубе Порошенко Детективы НАБУ и САП проводят обыски на "Богдане" и в элитном спорт-клубе Порошенко провели обыски в помещениях ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в частности в спортивном клубе "5 элемент" (связывают с Порошенко и Кононенко). В НАБУ отметили, что следственное действие санкционировано и проводится во время расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах служебными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, которые в 2015-2018 гг, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Как сообщалось ранее, компания "Богдан Моторс" получила полмиллиарда гривен по секретным контрактам на закупку грузовых и санитарных автомобилей, произведенных на китайском шасси.