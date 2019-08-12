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Шести фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" суд в РФ продлил арест до ноября

Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" были задержаны еще в марте.

Шести фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" суд в РФ продлил арест до ноября
Фото: .facebook.com/crimeansolidarity

Суд в российском Ростове-на-Дону продлил арест до 15 ноября шести фигурантам "симферопольского дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом информирует "Крымская солидарность".

"12 августа 2019 года состоялось судебное заседание по "делу Хизб ут-Тахрир" (вторая симферопольская группа) в отношении Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадырова, Сервета Газиева, Рустема Шейхалиева, Фархода Базарова, Биляла Адилова", - говорится в сообщении правозащитной группы в Facebook.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и оставить подсудимых под стражей до 15 ноября 2019 года.

Ранее оккупационный суд Симферополя продлил арест еще задержанным так называемой "второй симферопольской группы".

Напомним, 27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму массовые обыски в домах крымских татар и задержали 25 человек. 23 крымчан вывезли в Россию, один содержится в СИЗО Симферополя, еще один - Эдем Яячиков - исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.

Троих фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" отправили в психбольницу, - адвокат

Верховный суд России запретил мусульманскую организацию "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими". Защитники арестованных и осужденных по этому делу считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

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