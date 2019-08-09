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Симферопольский суд продлил до ноября арест троим крымским татарам

Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" были задержаны еще в марте.

Симферопольский суд продлил до ноября арест троим крымским татарам
Фото: Крымская солидарность

Оккупационный суд Симферополя продлил арест троим фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" до 15 ноября. Об этом сообщает движение "Крымская солидарность".

Арест продлен задержанным так называемой "второй симферопольской группы" - Алиму Бекирову, Сеитвели Сейтабдиеву и Асану Яникову.

Накануне этот же суд продлил арест еще троим подозреваемым из этой же группы - Алиму Каримову, Иззету Абдуллаеву и Раиму Айвазову.

Напомним, 27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму массовые обыски в домах крымских татар и задержали 25 человек. 23 крымчан вывезли в Россию, один содержится в СИЗО Симферополя, еще один - Эдем Яячиков - исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.

Верховный суд России запретил мусульманскую организацию "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими". Защитники арестованных и осужденных по этому делу считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

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