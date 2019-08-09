"Квартал 95" нашел актера для роли "президента Зеленского"
"Квартал 95" нашел актера для роли "президента Зеленского"
Кузнецы собственного несчастья
Кузнецы собственного несчастья
США согласились продать Украине "джавелины"
США согласились продать Украине "джавелины"
Российский самолет совершил перелет над Украиной
Российский самолет совершил перелет над Украиной
​Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко
​Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
Врятувати стародавній Київ
Врятувати стародавній Київ
BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
​"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились перераспределить частоты 900 МГц для увеличения 4G-покрытия
​"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились перераспределить частоты 900 МГц для увеличения 4G-покрытия
ГлавнаяОбществоЖизнь

Киевский суд арестовал 15-летнюю девушку, причастную к группе "клофелинщиков"

Ранее полиция задержала двух мужчин и женщину, грабивших людей с помощью сильнодействующих медицинских средств.

Днепровский суд Киева взял под стражу группу злоумышленников, опоивших клофелином и ограбивших женщину. Среди задержанных - несовершеннолетняя девушка, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в июле в одном из ресторанов Киева. Злоумышленники угостили женщину алкоголем, куда подмешали клофелин. Когда жертва потеряла сознание, у нее украли телефон, деньги и другие ценности, а также угнали автомобиль.

Полиция Днепровского района Киева установила и задержала подозреваемых - двух мужчин и женщину. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что к преступлению причастна и 15-летняя девушка. Следственный судья принял решения взять несовершеннолетнюю под стражу без права внесения залога.

В полиции уточнили, что задержанные - иностранцы в возрасте 25 и 35 лет, а также 24-летняя уроженка Винницкой области. Несовершеннолетняя девушка родом из Черниговской области.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в конце июля под Киевом полиция задержала группу бандитов, которые ограбили таксиста в Крюковщине.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также