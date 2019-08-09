Киевский суд арестовал 15-летнюю девушку, причастную к группе "клофелинщиков"

Ранее полиция задержала двух мужчин и женщину, грабивших людей с помощью сильнодействующих медицинских средств.

Днепровский суд Киева взял под стражу группу злоумышленников, опоивших клофелином и ограбивших женщину. Среди задержанных - несовершеннолетняя девушка, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в июле в одном из ресторанов Киева. Злоумышленники угостили женщину алкоголем, куда подмешали клофелин. Когда жертва потеряла сознание, у нее украли телефон, деньги и другие ценности, а также угнали автомобиль.

Полиция Днепровского района Киева установила и задержала подозреваемых - двух мужчин и женщину. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что к преступлению причастна и 15-летняя девушка. Следственный судья принял решения взять несовершеннолетнюю под стражу без права внесения залога.

В полиции уточнили, что задержанные - иностранцы в возрасте 25 и 35 лет, а также 24-летняя уроженка Винницкой области. Несовершеннолетняя девушка родом из Черниговской области.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в конце июля под Киевом полиция задержала группу бандитов, которые ограбили таксиста в Крюковщине.