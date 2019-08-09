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В субботу в Киеве до +26, без осадков

Ночью в столице +10…+17 градусов.

В субботу в Киеве до +26, без осадков
Фото: electraua.info

В субботу, 10 августа, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом  сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +24…+31 градус.

В Карпатах без осадков, температура ночью +10…+15 градусов, днем +15…+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, только в Черниговской и Сумской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью (кроме Винницкой области) местами небольшой кратковременный дождь, гроза; днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +21…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +24…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +24…+29 градусов.

9 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в районе Одессы +18 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

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