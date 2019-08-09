МВД подготовило 800 полицейских для деоккупации Донецкой и Луганской областей

Министерство внутренних дел обучило по специальной программе 800 полицейских для деоккупации захваченных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается в пресс-центре Национальной полиции.

Советник министра внутренних дел Иван Варченко посетил с рабочим визитом Донецкую область и проверил состояние выполнения плана по восстановлению публичной безопасности и порядка в окукпированных районах Донецкой и Луганской областей.

Главной темой стала разработка государственной информационной стратегии деоккупации и поиск путей взаимодействия с жителями временно оккупированных территорий.

"Так, по специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории ОРДЛО. Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб. Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий", - сказано в сообщении.

На временно оккупированных территориях также тщательно изучается социально-экономическая ситуация, настроения людей, возможность возврата бизнеса. Кроме того, разработан расчет сил и средств, которые будут нести службу на деоккупированных территориях в первый год после освобождения.

Отмечается, что в деоккупированных районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции. Варченко заявил, что на данный момент МВД имеет содержательную основу для деоккупации и реинтеграции жителей временно оккупированной территории Донбасса.

Напомним, в апреле прошлого года Аваков представил свой план по мирному возвращению Донбасса. Среди прочего, глава МВД предлагает вводить миротворцев ООН на оккупированную территорию поэтапно.

После этого, считает министр, Украина должна принять законы об амнистии и о коллаборантах, а также предоставить специальный экономический статус возвращенным территориям, чтобы они восстанавливались опережающими темпами.

В феврале 2019 года в Институте мира США состоялся круглый стол, где участники обсудили возможности и риски плана деоккупации Донбасса, а также сформулировали его основные положения.

Формат миротворческой миссии является спорным вопросом для Украины и РФ, которая поддерживает боевиков. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию Донбасса включительно с государственной границей. Россия предлагала только "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.