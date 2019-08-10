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ГлавнаяОбществоВойна

​За сутки на Донбассе произошло шесть обстрелов, без потерь

Ночью 10 августа произошло еще два обстрела.

​За сутки на Донбассе произошло шесть обстрелов, без потерь
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

В пятницу, 9 августа, в зоне боевых действий на Донбассе произошло шесть обстрелов. Потерь среди украинских военных не было.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра Объединенных сил.

Обстрелы зафиксировали возле Лебединского (стрелковое оружие), Верхнеторецкого (автоматический гранатомет, крупнокалиберный пулемет, стрелковое оружие), Талаковки (гранатометы, стрелковое оружие), Золотого-4 (крупнокалиберный пулемет), Орехово (противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет).

Ночью 10 августа произошло еще два обстрела - возле Светлодарска и Пищевика.

Напомним, что с 21 июля по 6 августа на Донбассе было так называемое "хлебное" перемирие. Оно завершилось после гибели четырех украинских военных в районе Павлополя, их убили боевики, когда украинские солдаты занимались оборудованием своих позиций.

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