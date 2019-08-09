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В Киевском зоопарке отпраздновали 45-летие единственной гориллы в Украине

Гости оставили Тони много вкусных подарков, которые после ветконтроля передали имениннику.

8 августа 2019 года единственная горилла в Украине по имени Тони отпраздновал свое 45-летие в Киевском зоопарке. С Днем рождения Тони поздравило около 5000 посетителей. Об этом сообщает пресс-центр КГГА со ссылкой на зоопарк.

Фото: kyivcity.gov.ua

Гости оставили Тони много вкусных подарков, которые после тщательного ветеринарного контроля передали имениннику.

Фото: kyivcity.gov.ua

Отмечается, что возраст гориллы очень почетный, он превышает человеческие 80 лет. Но несмотря на это Тони чувствует себя и выглядит хорошо. За его здоровьем и диетой постоянно следят квалифицированные зоологи и ветеринары.

Фото: kyivcity.gov.ua

Горилла Тони родился в 1974 году в Германии. 1999 прибыл в Киевский зоопарк. По своему характеру является убежденным холостяком-одиночкой, потому отверг все попытки немецких и украинских специалистов по выбору подруги. Он очень привязан к своим киперам, среди которых только женщины, поскольку Тони не терпит никакой мужской конкуренции.

Фото: kyivcity.gov.ua

День рождения гориллы совпал с ежегодным визитом куратора Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) Марком Даменом, который вместе с первым замом главы КГГА Николаем Поворозником тоже поздравили юбиляра.

Кроме того, зоопарк рассчитывает после реконструкции получить полноправное членство в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, откуда его исключили в 2007 году за плохое обращение с животными.

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