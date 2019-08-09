8 августа 2019 года единственная горилла в Украине по имени Тони отпраздновал свое 45-летие в Киевском зоопарке. С Днем рождения Тони поздравило около 5000 посетителей. Об этом сообщает пресс-центр КГГА со ссылкой на зоопарк.
Гости оставили Тони много вкусных подарков, которые после тщательного ветеринарного контроля передали имениннику.
Отмечается, что возраст гориллы очень почетный, он превышает человеческие 80 лет. Но несмотря на это Тони чувствует себя и выглядит хорошо. За его здоровьем и диетой постоянно следят квалифицированные зоологи и ветеринары.
Горилла Тони родился в 1974 году в Германии. 1999 прибыл в Киевский зоопарк. По своему характеру является убежденным холостяком-одиночкой, потому отверг все попытки немецких и украинских специалистов по выбору подруги. Он очень привязан к своим киперам, среди которых только женщины, поскольку Тони не терпит никакой мужской конкуренции.
День рождения гориллы совпал с ежегодным визитом куратора Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) Марком Даменом, который вместе с первым замом главы КГГА Николаем Поворозником тоже поздравили юбиляра.
Кроме того, зоопарк рассчитывает после реконструкции получить полноправное членство в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, откуда его исключили в 2007 году за плохое обращение с животными.