"Укроборонпром" модернизирует переданные Украине от США патрульные катера Island

Предприятие "Опытно-проектный центр кораблестроения", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", по своей инициативе начало разрабатывать вариант модернизации патрульных катеров Island, которые в сентябре прошлого года были переданы США Военно-морским силам Украины. Об этом говорится в сообщении Госконцерна.

Модернизация катеров будет направлена на максимальное повышение боевой эффективности. Специалистами предприятия уже получена необходимая документация относительно катеров, которая позволяет осуществить модернизацию.

Отмечается, что модернизация катеров Island должна осуществляться на Николаевском судостроительном заводе. Окончательный вариант модернизации будет принят после того, как ВМС Украины получит широкий практический опыт применения Island.

Катера типа Island - быстроходные патрульные катера Береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах.

Напомним, в июле 2019 года США заявили, что подарят украинским пограничникам два катера. Кроме того, США выделили 4 миллиона долларов на создание скорой группы реагирования в Мариуполе и Бердянске.