США подарят украинским пограничникам два катера

США передаст украинской морской охране пограничной службы два катера. Об этом сообщил советник по программе экспертного контроля и безопасности границ посольства США Кевин Кильер на международной конференции в Киеве, передает "Укринформ".

Кильер также отметил, что США будет способствовать развитию корабельно-катерного состава Госпогранслужбы Украины.

«Мы работаем с украинской стороной в вопросах охраны морских границ и выявили потребность в развитии не только инфраструктуры морских подразделений, но и необходимость обновления флота. Поэтому было принято решение о предоставлении морской охране пограничной службы двух катеров, которые будут обслуживать 25 человек», - сказал он.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отметил, что Америка продолжит помогать Украине из-за агрессии РФ, в том числе и на море. Кильер подчеркнул, что безопасность в Азовском и Черном морях Украины - важный вопрос безопасности не только для Украины, но и для всего мира. США понимает, что Украина страдает от Российской Федерации через преграду свободы судоходства.

«Украина — это ворота между Востоком и Европой, поэтому мы должны помогать Украине», - добавил он.

Кроме того, США выделили 4 миллиона долларов на создание скорой группы реагирования в Мариуполе и Бердянске, и сейчас есть необходимость создания современных центров их постоянной дислокации и ремонта судов.

В свою очередь глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что одним из приоритетов ведомства является создание самодостаточной Морской охраны способной эффективно защищать морские границы и адекватно противодействовать вызовам.

Напомним, сегодня, 23 июля Дейнеко на этой же конференции сообщал, что у Госпогранслужбы есть план действий на случай открытого наступления России, однако детали не разглашаются. Он уверил, что морская охрана будет действовать всеми возможными средствами.