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В Харьковском зоопарке вылупились детеныши нильских крокодилов

В неволе крокодилы часто сбрасывают яйца в воду, где те погибают.

В Харьковском зоопарке пара нильских крокодилов стала родителями двух детенышей, вырощенных в инкубаторе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Это второй случай рождения детенышей в семействе нильских крокодилов Сени и Джеммы. Три года назад у семейства уже появлялись два детеныша.

В природе рептилии делают гнезда на суше, где откладывают яйца, однако в зоопарках крокодилы часто сбрасывают их в воду, и яйца погибают. Сотрудники поместили яйца нильских крокодилов в инкубатор, потомство вылупилось через 73 дня.

"Яйца нильских крокодилов плотные, но за время инкубации скорлупа становится тоньше. Когда пришло время, крокодильчики, прогрызая в скорлупе отверстие, выбрались из яиц и начали издавать специфические звуки, похожие на кваканье лягушек", - сказали в зоопарке.

Длина новорожденных рептилий – около 25 сантиметров, а взрослый крокодил вырастает до 5-6 метров. Новорожденные крокодилы очень активные, сейчас они питаются насекомыми: сверчками и кузнечиками.

Напомним, в июне международные волонтеры отправили в Южную Африку пятерых львят из Бердянского зоопарка для восстановления популяции хищников

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