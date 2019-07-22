В ДТП с "Запорожцем" в Николаевской области пострадали шесть человек

Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

В ДТП в Николаевской области пострадали шесть человек, среди которых четверо детей. Об этом сообщило региональное управление полиции.

Авария произошла вечером 21 июля в районе с. Ровно. 32-летний водитель легкового автомобиля "Запорожец" по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд на обочину, где транспортное средство перевернулось. В результате ДТП с тяжелыми травмами были госпитализированы пассажиры авто: жена водителя и их малолетняя дочь 2018 г.р.

Ушибы и ссадины получили еще трое их детей - двое десятилетних и 3-летняя девочка. После осмотра их отправили лечиться амбулаторно.

Водитель ЗАЗа получил незначительные телесные повреждения.

Следственные действия продолжаются, назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, 20 июля в ДТП в Харьковской области получили тяжелые травмы двое полицейских.