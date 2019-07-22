Экс-регионалка Бондаренко проиграла выборы кандидату от "Слуги народа" в Николаевской области

Депутатом от Вознесенска и Южноукраинска стал Артем Черноморов.

Бывший депутат Верховной Рады Елена Бондаренко без шансов проиграла выборы кандидату от "Слуги народа" Артему Черноморову на округе №131 в Николаевской области.

Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК.

За нее проголосовали только 7,75% избирателей (5,4 тысячи человек), тогда как за Черноморова - 42,8% (30,1 тысячи человек).

Больше, чем Бондаренко, набрали также директор предприятия "Гарант-Агро" Анатолий Гасюк и депутат облсовета Владислав Невеселый.

Напомним, что Бондаренко была депутатом Верховной Рады трех созывов в 2006-2014 годах.