Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
В Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
В Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
ГлавнаяПолитика

За Савченко проголосовали восемь человек

На округе №51 победил Александр Ковалев, который вывозил бойцов "Беркута" из Киева.

За Савченко проголосовали восемь человек
Фото: EPA/UPG

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта и государственной измене, не смогла переизбраться в парламент.

Она баллотировалась по самому маленькому прифронтовому округу №51 в Донецкой области и набрала всего 8 голосов (1,20%).

Победил на округе Александр Ковалев из организации воинов-афганцев "Никто кроме нас", которому в 2016 году предъявили подозрение в организации вывоза "Беркута" из Киева во время Революции достоинства и уничтожении оружия после бегства Виктора Януковича.

За него проголосовали 220 человек (33,03% голосов).

Глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин занял второе место с 124 голосами (18,61%). Третий - фермер Махач Батырсултанов с результатом 113 голосов (16,96%).

11 кандидатов в депутаты по этому округу не набрали ни одного голоса, еще пятеро - по одному.

Напомним, что в 2014 году Надежда Савченко была первым номером избирательного списка "Батькивщины".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также