Юзик из "Квартала" победил на округе в Кривом Роге

Кандидат в депутаты от "Слуги народа" Юрий Корявченков, он же Юзик из "Квартала", выиграл выборы по округу №33 в Кривом Роге. За него проголосовали 60,93% избирателей (более 41 тысячи человек) по результатам обработки 94,31% протоколов.

Об этом говорится на сайте Центризбиркома.

Ставший вторым Вадим Виншель от "Оппозиционной платформы - За жизнь" набрал всего 7,77% (более 5,2 тысячи голосов). Третье место заняла Ольга Бабенко из "Батькивщины" - 6,51% (около 4,4 тысячи голосов).

Напомним, что коллега Корявченкова Владимир Зеленский занимает пост президента Украины.