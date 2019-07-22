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Юзик из "Квартала" победил на округе в Кривом Роге

Юрий Корявченков набрал почти 61% голосов.

Юзик из "Квартала" победил на округе в Кривом Роге
Фото: Макс Левин

Кандидат в депутаты от "Слуги народа" Юрий Корявченков, он же Юзик из "Квартала", выиграл выборы по округу №33 в Кривом Роге. За него проголосовали 60,93% избирателей (более 41 тысячи человек) по результатам обработки 94,31% протоколов.

Об этом говорится на сайте Центризбиркома.

Ставший вторым Вадим Виншель от "Оппозиционной платформы - За жизнь" набрал всего 7,77% (более 5,2 тысячи голосов). Третье место заняла Ольга Бабенко из "Батькивщины" - 6,51% (около 4,4 тысячи голосов).

Напомним, что коллега Корявченкова Владимир Зеленский занимает пост президента Украины.

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