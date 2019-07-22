Стали известны результаты голосования украинских полярников на антарктической станции "Академик Вернадский".

Данные из протокола по результатам голосования получила наблюдатель сети "Опора".

Согласно сообщению, на участке №801052, расположенном на станции, 5 полярников проголосовали за партию "Голос". За "Слугу народа" отдали голоса 4 полярника, за "Европейскую солидарность" - два. Один бюллетень признан недействительным.

Участок №801052 на антарктической станций станции "Академик Вернадский" отчитывается о результатах голосования 223-й окружной комиссии (округ охватывает часть Шевченковского района Киева).

Ранее сообщалось, что явка избирателей на станции "Академик Вернадский" составила 100%.

На президентских выборах 66,7% полярников на антарктической станции "Академик Вернадский" проголосовали за экс-президента Петра Порошенко.