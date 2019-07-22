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На пяти участках 223 округа в Киеве не ведется подсчет голосов

В штабе "Слуги народа" заявляют, что члены комиссий "ждут какой-то сигнал".

На пяти участках 223 округа в Киеве не ведется подсчет голосов
Фото: Николай Лазаренко

Члены пяти участковых избирательных комиссий по 223-му избирательному округу в Киеве с момента закрытия участков не могут начать подсчет голосов.

Об этом сообщили в киевском штабе политической партии "Слуга народа", передает УНИАН.

"Избирательные комиссии закрылись в 20.00 для подсчета голосов, 5 из них в 223-м избирательном округе уже два часа сидят и ничего не делают - моют полы, снимают шторы, разбирают свои бумаги, просто сидят за столами, будто они ждут какие-то указания", - говорится в сообщении.

Тем временем, возле окружной избирательной комиссии в 223-м избирательном округе в Киеве на Щербакова, 43, уже находятся около ста представителей ВО "Свобода" и столько же правоохранителей.

"Левченко (действующий народный депутат, кандидат в народные депутаты Юрий Левченко, - ред.) призвал представителей "Свободы" начинать "раскачивать" ситуацию в ОИК", - заявили в штабе.

"Мы считаем, что те избирательные комиссии, которые не распечатали ни одну урну, не гасят бюллетени, они ждут какой-то сигнал", - убеждены в политсиле.

Ранее "Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева.

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