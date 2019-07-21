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Садовый решил уйти с поста главы "Самопомощи"

"Самопомощь" не проходит в Раду.

Садовый решил уйти с поста главы "Самопомощи"
Фото: Макс Требухов

Лидер "Объединения "Самопомощь" Андрей Садовый заявил о готовности уйти в отставку с поста главы партии.

Об этом он сказал в эфире "1+1".

Садовый назвал невозможнымв будущем совмещать работу мэра Львова и пост партийного лидера.

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень тяжело. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова. Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", - заявил политик.

При этом Андрей Садовый отметил, что останется в "Самопомощи" как член партии. Имя возможного нового лидера политсилы он не назвал.

Напомним, согласно результатам Национального экзит-пола, партия "Самопомощь" получила 0,7% голосов и не проходит в Раду.

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