Полиция в день выборов зафиксировала большое количество "гастролеров"

Всего зарегистрированы 2105 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями на выборах.

В день внеочередных выборов в Верховную Раду национальная полиция зафиксировала большое количество "гастролеров".

Об этом сообщает заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба МВД.

"Полиция зафиксировала большое количество «гастролеров» - большое количество молодых людей, которые заявляли, что едут на рыбалку, а полиция находила их у избирательных участков с битами, оружием и черенками для лопат", - говорится в сообщении.

Всего за день полицейские зарегистрировали 2105 заявлений и сообщений, связанных с проведением внеочередных выборов. Эти факты связаны с незаконной агитацией - 504; подкупом избирателей - 74; препятствием осуществлению избирательного права - 67; конфликтами - 46; фотографированием бюллетеней - 38; повреждением бюллетеней - 31; сообщения о заминировании - 26.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 19:00 полиция открыла 56 дел по нарушениям на выборах.