Зеленский пообещал, что "Слуга народа" внесет законопроект об импичменте

Один из первых законопроектов, который внесёт партия "Слуга народа", будет об импичменте президента. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время брифинга в штабе партии, передает корреспондент LB.ua.

«Открытый нормальный (закон), чтобы если непорядочный человек станет президентом, его могли снять», - отметил Зеленский.

Напомним, по данным первых экзит-поллов, в Верховную Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о временных следственных комиссиях, в который перед финальным голосованием приняли раздел об импичменте.

Принятый закон гласит, что Верховная Рада создает специальную следственную комиссию согласно ст.111 Конституции Украины для проведения расследования обстоятельств о совершении Президентом Украины государственной измены или другого преступления.

Для инициирования импичмента и создания ССК необходим собрать не менее 300 подписей депутатов. Законопроект прописывает полномочия ССК, а также условия для назначения специального прокурора и его полномочия.

При этом в конце мая президент Владимир Зеленский подал собственный законопроект об импичменте. Его представитель в парламенте Руслан Стефанчук говорил, что импичмент должен регулироваться отдельным законом и не может быть прописан в законе о временных следственных комиссиях.

Зеленский предлагал Верховной Раде принять законопроект об импичменте вместе со снятием депутатской неприкосновенности.