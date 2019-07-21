Явка на украинских выборах в Австралии составила 3%, в Японии - 20%, в Южной Корее - 28%, - ЦИК

Всего в заграничном избирательном округе голосование проходит на 102 участках в 72 странах.

Явка избирателей на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады Украины в Австралии составила только 3,3%, в Японии - 20,3%, а в Южной Корее -27,5%.

Об этом сообщила на бифинге секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, передают "Українськi Новини".

"В посольстве Украины в Австралии среди 1 741 избирателя проголосовало только 57. Активность при голосовании в Республике Корея: среди 240 избирателей участие в голосовании приняли 66 избирателей. А на участке в Японии проголосовали 107 избирателей из 528", - рассказала она.

Всего в заграничном избирательном округе голосование на выборах Рады проходит на 102 участках в 72 странах.

На 16 участках голосование уже завершилось, а последним закроется участок в Сан-Франциско (США) в 06:00 22 июля по киевскому времени.

Напомним, на избирательном участке в Австралии, расположенном в Канберре, проголосовали 57 человек - 4% от зарегистрированных избирателей. Подробнее о том, как проходят выборы, читайте в материале LB.ua.