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Саакашвили проголосовал на выборах в Раду

Экс-президент Грузии отметил, что он в третий раз голосует в Украине.

Саакашвили проголосовал на выборах в Раду
Михаил Саакашвили проголосовал на выборах в Раду
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Бывший президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили проголосовал на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Уже третий раз в своей жизни проголосовал в Украине (первый раз голосовал в 1991 году на референдуме о независимости Украины). Я хочу поблагодарить всех активистов нашей партии, три тысячи волонтеров и наших кандидатов. Учитывая очень короткий срок и искусственные препятствия, которые нам создали, мы провели максимально интересную кампанию", - написал Саакашвили.

Он также отметил, что его политсила приняла "очень сложное для себя решение", но он убежден, что оно окажется оправданным.

"Я не только не собираюсь прекращать свою борьбу за фундаментальные изменения в Украине, а наоборот буду работать с удвоенной энергией. Главные наши победы, я уверен, впереди! А сегодня я желаю успеха нашим мажоритарщикам, президентской команде и очень надеюсь, что они не подведут избирателей!", - добавил Саакашвили.

Напомним, ранее Саакашвили призвал своих сторонников проголосовать по спискам за партию "Слуга народа".

В конце июня ЦИК по решению суда допустила партию Саакашвили на выборы. От "Руха новых сил" баллотировались 97 человек. В первую пятерку списка вошли сам  Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.

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