​Вакарчук не намерен отказываться от мандата после прохождения его партии в Раду

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук не намерен отказываться от депутатского мандата после прохождения его партии в Верховную Раду.

Об этом он заявил журналистам на избирательном участке после голосования, передают "Українські Новини".

"Эти слухи - это бред", - сказал Вакарчук, отвечая на вопрос о том, что ходят слухи о его отказе от мандата после прохождения его политсилы в парламент.

Как известно, в 2007 году на внеочередных выборах в Раду Вакарчук был 15-м номером в списке "Нашей Украины - Народной самообороны", получил депутатский мандат, но через год добровольно сложил полномочия.

Напомним, в сентябре 2018 года Вакарчук сообщил, что готов "менять страну", намекнув о возвращении в политику. В преддверии президентских выборов эти слова могли быть восприняты как намерение баллотироваться, но в январе 2019 году Вакарчук объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру. В то же время он пообещал, что не будет оставаться "в стороне" и намерен вместе со своей командой работать над победой проевропейских сил в Украине

В мае Вакарчук создал партию "Голос" для участия в парламентских выборах.