В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования на выборах в Раду
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования на выборах в Раду
В Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
В Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Омелян назвал указ Зеленского о ремонте дорог "цирком на госуровне"
Омелян назвал указ Зеленского о ремонте дорог "цирком на госуровне"
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Умерла жена героя Небесной сотни Игоря Сердюка
Умерла жена героя Небесной сотни Игоря Сердюка
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
ГлавнаяПолитика

​Вакарчук не намерен отказываться от мандата после прохождения его партии в Раду

Лидер партии "Голос" назвал подобные слухи "бредом".

​Вакарчук не намерен отказываться от мандата после прохождения его партии в Раду
Фото: facebook/Голос

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук не намерен отказываться от депутатского мандата после прохождения его партии в Верховную Раду.

Об этом он заявил журналистам на избирательном участке после голосования, передают "Українські Новини".

"Эти слухи - это бред", - сказал Вакарчук, отвечая на вопрос о том, что ходят слухи о его отказе от мандата после прохождения его политсилы в парламент.

Как известно, в 2007 году на внеочередных выборах в Раду Вакарчук был 15-м номером в списке "Нашей Украины - Народной самообороны", получил депутатский мандат, но через год добровольно сложил полномочия.

Напомним, в сентябре 2018 года Вакарчук сообщил, что готов "менять страну", намекнув о возвращении в политику. В преддверии президентских выборов эти слова могли быть восприняты как намерение баллотироваться, но в январе 2019 году Вакарчук объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру. В то же время он пообещал, что не будет оставаться "в стороне" и намерен вместе со своей командой работать над победой проевропейских сил в Украине

В мае Вакарчук создал партию "Голос" для участия в парламентских выборах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также