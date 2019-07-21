На округе, где баллотируются Кононенко и Дубинский, ОИК заменила представителей партии неизвестными, - "Самопомощь"

В 94 одномандатном избирательном округе (Обуховский и Васильковский районы) окружная избирательная комиссия незаконно заменила представителей партии "Самопомощь" неизвестными людьми, не согласованными с партией. Об этом сегодня заявил представитель штаба партии Олег Лаврик.

По словам Лаврика, партия своевременно, до 3 июля, подала в Окружную избирательную комиссию списки членов участковых комиссий, но 19 июля назад все члены избирательных комиссий в 94 округе были заменены без ведома партии.

"В субботу на заседание ОИК "Самопомощь" подала представление, чтобы заменить членов комиссий. Однако на комиссия отклонила эти представления. Мы обратились в полицию и ЦИК. Ночью ЦИК обязала Окружную избирательную комиссию еще раз рассмотреть представление, но на утреннем заседании его снова отклонили", - отметил Лаврик.

Причину отклонения членов комиссии политик не назвал.

В "Самопомощи" отметили, что речь идет о 182 членах участковых комиссий, 34 из которых занимают руководящие должности - возглавляют комиссию, являются секретарями или замеситетилями председателей.

"Самопомощь" призвала правоохранительные органы немедленно вмешаться в ситуацию.

Напомним, в одномандатный избирательный округ №94 входят города областного подчинения Васильков и Обухов, а также Васильковский и Обуховский районы Киевской области. По мажоритарной системе здесь баллотируются в Раду Игорь Кононенко, который в мае вышел из президентской партии "Европейская солидарность" и Александр Дубинский, выдвинутый "Слугой народа". Игорь Мосийчук, баллотировавшийся по этому округу, снялся с выборов.