Скандальные нардепы, журналисты и адвокаты: кто баллотируется в Раду по мажоритарке от Центральной Украины

Отдельно стоит отметить Днепропетровскую область - здесь может укрепить свои позиции Игорь Коломойский , заведя в парламент приличное количество депутатов от “УКРОПа”. Правда, придется ему побороться с двумя влиятельными в регионе силами - олигархом Виктором Пинчуком и кланом Вилкулов.

Имеют все шансы укрепить свои позиции в регионах и такие политики, как экс-регионал Игорь Калетник в Виннице, п арламентарий из группы “Возрождения” Юрий Шаповалов в Полтаве. Связанные с ними кандидаты баллотируются под брендом “Слуги народа”, а против них самих партия президента выставила 22-летнего сотрудника вуза, свадебного фотографа и адвоката. К слову, в "Слуге народа" объясняют это тем, что не смогли найти авторитетных кандидатов, которые бы осмелились идти против влиятельных политиков.

Кого же выдвигает против них “Слуга народа”? Никому не известных адвокатов.

Среди мажоритарщиков от центральной Украины немало народных депутатов, которые за пять лет успели стать фигурантами уголовных дел. Например, Борислав Розенблат , Максим Поляков , Олесь Довгий . Но предъявленные подозрения не помешали им идти в парламент.

Винницкая область

11 округ - Винница. От ЕС идет заместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко, от “Батькивщины” - певица Анастасия Приходько. Как самовыдвиженцы - вице-премьер-министр Владимир Кистион и нардеп от БПП Сергей Кудлаенко. “Слуга народа” выставила юриста Максима Пашковского, который сотрудничает с ІТ-бизнесом.

Фото: Цензор Анастасия Приходько

12 округ - Винница. Партия ЕС здесь представлена Еленой Верлан-Кульшенко - волонтеркой, главой БФ “Миротворец Украины” и преподавательницей права в Винницком медуниверситете Пирогова. Бывший глава Винницкой городской организации “БПП-Солидарность”, юрист Леонид Марцинковский баллотируется как самовыдвиженец. Его поддерживает Гройсман. От “Слуги народа” - ректор Винницкого кооперативного института Анатолий Драбовский.

Праворадикал Юрий Павленко (позывной - "Хорт") баллотируется от партии “Патриот”. В 2014 году принимал участие в штурме Винницкой ОГА, тогда же разорвал портрет Петра Порошенко. Через несколько дней Павленко арестовали. В 2016 года приговорили к 4 с половиной годам лишения свободы за хулиганство, но вскоре освободили из-под стражи по решению Апелляционного суда. В феврале этого года кандидат в нардепы порезал изображение Тараса Шевченко в хипстерском стиле в столичном метро.

Фото: стоп-кадр видео Юрий Павленко (Хорт) после заседания суда

13 округ - Калиновка. Заместитель главы Винницкой ОГА Александр Крученюк баллотируется от партии ЕС. А вот действующий нардеп от БПП Петр Юрчишин, который задаривает избирателей подарками, идет как самовыдвиженец. “Слугу народа” представляет юрист, депутат Винницкого горсовета от партии “Самопомощь” Юрий Максименко.

14 округ - Жмеринка. Сильной кандидаткой называют казалось бы обычную директорку библиотеки Светлану Лутковскую. Все дело в том, что она работает в университете Калетника. “СН” выдвинула предпринимательницу Ирину Борзову - жену и.о. главы Госуправления делами Сергея Борзова, которого призначил Зеленский. Борзова имеет бизнес в Крыму. Нардеп от БПП Иван Мельничук вновь баллотируется от партии Порошенко. “Батькивщину” представляет глава облячейки партии Людмила Щербаковская.

15 - Шаргород. Здесь выдвигается невестка певицы Оксаны Билозир - Лариса Билозир, являющаяся депутатом облсовета от БПП и активно "засевающая" округ уже два года. Ее отец, нардеп Николай Кучер баллотируется по 17-ому округу. Другой нардеп от партии Порошенко Иван Спорыш, который прошел в Раду как раз от этого округа, сейчас идет как самовыдвиженец. Офицер запаса Главного управления разведки Минобороны Виталий Пращук баллотируется от “Слуги народа”.

Фото: facebook/Лариса Білозір Лариса Билозир

16 округ - Ямполь. “СН” выдвинула Таисию Томляк - юристку Винницкого национального аграрного университета, президентом которого является экс-нардеп от “Партии регионов” Григорий Калетник. Главную конкуренцию Томляк составляет депутат облсовета и директор кондитерского дома Геннадий Вацак и нардеп Юрий Македон, главы местных РГА Владимир Сирант из Могилев-Подольска (партия “Батькивщина”) и Михаил Вдовцов из Ямполя (ЕС).

17 округ - Ладыжин. ЕС выдвигает сотрудника военного комиссариата Александра Грамарчука. Выпускник университета Калетника Александр Коваль баллотируется от ЕС. Один из самых рейтинговых кандидатов - нардеп от БПП Николай Кучер - соучредитель “Мироновского хлебопродукта”.

18 округ - Ильинцы. Попытает счастье экс-регионал и президент уже упомянутого Винницкого аграрного университета Григорий Калетник. Конкуренцию от “СН” ему составляет сотрудник его же вуза - 22-летний заместитель директора научно-исследовательского хозяйства Павел Довгань. Здесь же выдвигается нардеп Руслан Демчак - фигурант коррупционных расследований.

Днепропетровская область

24 округ - Днепр, Самарский район. “Слуга народа” выставила директора по корпоративным отношениям компании Пинчука “Интерпайп” Дмитрия Киселевского. В “СН” уверены в победе этого кандидата. На этом округе ранее побеждал другой соратник олигарха Пинчука Яков Безбах. Нардеп Юрий Береза в 2014 году в парламент прошел по спискам “Народного фронта”, теперь же пробует свои силы как мажоритарщик.

Фото: Информатор Деньги Дмитрий Кисилевский

Нардеп Александр Вилкул выставил на этом округе от “Оппоблока” своего помощника 22-летнего Александра Виленского - сына крупного менеджера.

25 округ - Днипро, Чечеливской район. Потенциально на округе сильны три кандидата. Действующий нардеп от БПП Максим Курячий на прошлых выборах победил депутата горсовета и бизнесмена Загида Краснова. Сейчас они cнова сошлись в поединке, но оба рискуют проиграть кандидату от рейтинговой партии “Слуга народа” Максиму Бужанскому. Блогер в соцсетях не скрывал нелюбви к Евромайдану и ностальгии по СССР, но это не остановило штабистов президентской партии от того, чтобы отдать ему округ.

26 округ - Днепр, Шевченковский район. От ЕС баллотируется хирург, лечивший военных на фронте, Александр Зеленюк. От “СН” - мастер спорта по бадминтону, маркетолог, директор по развитию “Днепркоммунтранс” Кирилл Нестеренко. Партия “Голос” выставила Юрия Панащенко, коммерческого директора компании Bilosvit, занимающейся поставками закусок к пиву.

27 округ - Днепр, Соборный район. В действующий парламент избиралась от БПП Татьяна Рычкова. На этот раз она тоже выдвигается и имеет все шансы на победу. По другим округам Рычкова ведет своих соратников: по 24-ому округу - общественного деятеля Виктора Найденова, по 25-ому - правозащитницу и волонтерку Юлию Сегеду. В лидерах на этом округе - депутат облсовета от “УКРОПа” Алексей Андрийченко и предприниматель, депутат горсовета Сергей Никитин от ОПЗЖ.

Фото: facebook/Рычкова Татьяна Рычкова Татьяна

“СН” здесь представлена Вячеславом Медяником, который был помощником нардепа Андрея Денисенко - одного из основателей партии “УКРОП”. Местные медиа пишут о кандидате как о недобропорядочном застройщике.

28 округ - Днепр, Новокодацкий район. Это округ нардепа от БПП и бывшего мэра Днепра Ивана Куличенко. Он конкурирует с предпринимателем и волонтером от “СН” Юрием Мисягиным, являющимся депутатом от “УКРОПа” в горсовете. По словам Мисягина, он помогал военным вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом.

29 округ - Слобожанское. Адвокат Сергей Демченко (“СН”) баллотировался в Киевский горсовет от “УРОПа” в 2015 году. Здесь имеет все шансы победить Александр Юрчак от ОПЗЖ, предприниматель, занимающийся производством молочных продуктов. Еще один сильный кандидат - бывший менеджер “Трейд Коммодити” Владимир Гарькавый - фигурант дела НАБУ о хищениях во время закупки топлива для Минобороны.

30 округ - Каменское. Нардеп и член партии “УКРОП” Александр Дубинин попробует еще раз взять этот округ. Он будет бороться с кандидаткой от “СН” Анной Личман - менеджеркой супермаркетов АТБ. Заместитель мэра Каменского Константин Заусь баллотируется от ОПЗЖ.

31 округ - Кривой Рог. Это округ соратника Вилкулов, нардепа от “Оппоблока” Константина Павлова, который вновь баллотируется в парламент. “СН” представлена юристом, правоведом, экс-милиционером Владимиром Захарченко. СМИ называют его родственником актера “Квартала” Юрия Корявченкова (“Юзик”).

Фото: facebook/Константин Павлов Константин Павлов (справа) на встрече с избирателями

От партии “Сила людей” - депутат горсовета Кривого Рога Андрей Немченко. “СН” считает, что сможет победить на всех округах Кривого Рога.

32 округ - Кривой Рог. Еще один соратник Вилкулов, нардеп от “Оппоблока” баллотируется в Кривом Роге. Анатолий Гальченко попал в Раду именно от этого округа. Конкуренцию от “СН” ему составит эколог, экономист Елена Криворучкина. По данным СМИ, кума семьи Корявченковых. Здесь же баллотируется Юрий Милобог, занявший второе место на выборах мэра Кривого Рога в 2015 году. Во втором туре выборов представитель "Самопомощи" Милобог набрал 48,8%, действующий мэр Юрий Вилкул - 49,3%. Штаб Милобога обвинил Вилкула в фальсификациях, в городе прошли протесты, но позже “Самопомощь” обвинила своего кандидата в сотрудничестве с “Оппоблоком” и исключила из партии.

33 округ - Кривой Рог. “СН” представлена актером “Квартала” Юрием Корявченковым, известным как “Юзик”. Он возглавлял региональный офис Зеленского в его родном Кривом Роге. От “Батькивщины” баллотируется депутатка горсовета Ольга Бабенко, которую называют кумой мэра Юрия Вилкула. Как самовыдвиженец баллотируется депутат горсовета Кривого Рога от “УКРОПа”, ветеран Николай Колесник.

Фото: Макс Левин Юрий Корявченков

34 округ - Царичанка. Это округ нардепа от НФ Олега Кришина. Против него от “Слуги народа” - член политсовета “УКРОПа” Дмитрий Черный.

35 округ - Никополь. На прошлых выборах здесь победил товарищ Коломойского и нардеп от партии “Возрождение” Андрей Шипко. В этот раз он будет бороться с кандидатом от “Слуги народа” Денисом Германом - руководителем отдела розничной торговли в компании “Актив-система” и заместителем мэра Никополя Андреем Соколом (ЕС).

36 округ - Павлоград. Это округ нардепа от “Оппоблока” Артура Мартовицкого. Он был гендиректором “ДТЭК Павлоградуголь” Рината Ахметова. Мартовицкий будет конкурировать с двумя шахтерами этого же предприятия - Алексеем Смеюхой и Алексеем Хабибулиным. От “СН” баллотируется предприниматель и бывший советник экс-главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко - Роман Каптелов. Победу прогнозируют сотрудникам ДТЭКа, поскольку у холдинга здесь градообразующие предприятия.

37 - Кривой Рог.Член “Оппоблока”, нардеп Дмитрий Шпенов попробует снова победить на этом округе. Против него от “СН” - предприниматель, агроном Игорь Фартушный. Как кандидат зарегистрирован еще один Фартушный - правда, Николай Николаевич, сторож в детсаду.

38 округ - Новомосковск. Партия президента представлена депутатом Днепропетровского облсовета от партии “УКРОП” Владиславом Володиным. Он будет конкурировать сразу с двумя нардепами - Вадимом Нестеренко (БПП) и Сергеем Мельничуком (Радикальная партия Ляшко). Последний был исключен из партии из-за поджога Минобороны в 2015 году. Хорошие шансы у Нестеренко.

Фото: trk.dp.ua Вадим Нестеренко

39 округ - Васильковка. Заместитель главы облрады Сергей Северин баллотируется от “СН”. Северин был советником Игоря Коломойского во времена губернаторства последнего. От “Оппоблока” идет экс-глава Петропавловской РГА Илона Савинская, от ОПЗЖ - местный политик Мария Пустовая, возглавлявшая региональную ячейку партии Бойко-Медведчука.

40 округ - Криничик. Это округ нардепа и члена “УКРОПа” Валентина Дидича. Депутат будет конкурировать с заместителем главы Днепропетровской ОГА Олегом Кужманом и предпринимателем Александром Трухиным (“СН”). Трухин был депутатом Полтавского облсовета от БПП, правда, прогуливал большинство сессий. Трухин вместе с бизнес-партнером Коломойского Алексеем Мартыновым в 2012 году основал воднолыжный клуб “Сентоза”. “СН” рассчитывает победить здесь

Житомирская область

62 округ - Житомир. Это округ скандально известного нардепа Борислава Розенблата - фигуранта “янтарного дела”, лишенного неприкосновенности. Против него партия президента выставила командира воинской части, героя Украины Игоря Герасименко. За мандат также сражается экс-глава Житомирской ОГА Игорь Гундич.

63 округ - Бердичев. По этому округу в 2014 году избирался от БПП Александр Ревега. Он вновь попробует свои силы. Против него “СН” выставила преподавателя из колледжа, члена “Самопомощи” Богдана Кицака. В Бердичеве баллотируется депутат областного совета от РПЛ Игорь Романский.

64 округ - Коростень. По этому округу попал в парламент нардеп от БПП Владимир Арешонков. В этот раз ему придется попотеть в борьбе против нардепа от НФ Сергея Пашинского. Против опытных политиков “СН” выставила школьного учителя Вячеслава Сигачева, который в 2014 был членом окружной избирательной комиссии от Коммунистической партии.

Фото: strana.ua

65 округ - Новоград-Волынский. Это округ нардепа Владимира Литвина. И, весьма вероятно, этот факт не изменится - Литвин снова баллотируется по мажоритарке. Против него - журналист телеканала Espreso Дмитрий Костюк от “СН”, который когда-то работал на нардепа.

66 округ - Малин. В 2014 году в парламент отсюда попал Павел Дзюблик от НФ. В этот раз конкуренцию ему составляет экс-регионал Виталий Журавский. Пока он лидирует в опросах. “Слуга народа” выставила никому неизвестную бухгалтерку Татьяну Грищенко с опытом работы в окружных комиссиях от “Оппоблока”.

67 округ - Чуднов. Действующий нардеп Виктор Развадовский будет бороться с предпринимателем и главой благотворительного фонда, занимающегося реабилитацией ветеранов, Сергеем Кузьминых от “СН”.

Киевская область

90 округ - Белая Церковь. Нардеп, член фракции НФ Хвича Мепаришвили баллотируется от ЕС. Конкурируют между собой секретарь и заммэра Белоцерковского горсовета Вадим Кашель и Александр Поляруш. Среди сильных кандидатов также экс-глава облсовета, адвокат Николай Бабенко от партии “Белая Церковь вместе” и депутат облсовета от “Самопомощи”, руководительница амбулатории в Белой Церкви Наталия Бигарий. От “Слуги народа” идет руководитель компании-монополиста по пассажирским перевозкам в городе “Транссити” Юрий Нестерчук.

91 округ - Фастов. Нардеп от БПП Руслан Сольвар этот округ без борьбы не отдаст. Депутат является фигурантом многочисленных журналистских расследований, и кто знает, что ждет его в случае отсутствия мандата. Его главным конкурентом является мэр Фастова Михаил Нетяжука. “СН” на этом округе представлена Олегом Дундой - руководителем компании “А.В.С”, сдающей жилье в аренду. Дунда - помощник нардепа от НФ Дениса Дзензерского, которого причисляют к группе Арсена Авакова.

Фото: facebook/Руслан Сольвар

92 округ - Узин. На прошлых выборах здесь победил кандидат от БПП Виталий Гудзенко. В этот раз конкуренцию ему составляют два его клона-однофамильца, а также депутат облсовета и директор теплоцентрали в Белой Церкви Леонид Глиняный и профессор КНУ им.Шевченко Валерий Колюх (“СН”), числящийся помощником беглого нардепа Александра Онищенко. Колюх работал заместителем секретаря СНБО Владимира Сивковича во времена Януковича.

93 округ - Мироновка. За округ будут бороться два нардепа - Геннадий Кривошея от НФ и Юлий Мамчур от БПП. Оба баллотируются как самовыдвиженцы. От “СН” идет менджерка строительного комбината “Прогресс” Анна Скороход. Ее называют гражданской супругой российского банкира Алексея Алякина, сбежавшего в Украину. Еще одна кандидатка - гимнастка Анна Ризатдивинова, сожительница Александра Онищенко.

94 округ - Обухов. Один из самых горячих округов этой кампании. Против нардепов Игоря Кононенко (был в БПП), экс-радикала Игоря Мосийчука (объявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов) и Виктора Романюка из НФ “Слуга народа” выдвинула журналиста канала Коломойского “1+1” Александра Дубинского. Его бывший коллега по программе “Гроши”, нынче - директор информагентства “Новости Украины” Олег Дейнека идет самовыдвиженцем. Также как и еще один журналист “1+1” - Евгений Куксин. Об ожесточенной борьбе свидетельствует количество клонов - четыре Дубинских, три Кононенко. Есть даже один Голобородько.

95 округ - Ирпень. Пытается попасть в Раду экс-мэр и скандальный застройщик Владимир Карплюк, фигурант ряда расследований. Против него и в городе, и на этих выборах сражается известная активистка Михайлина Скорик-Шкаровская - баллотируется от партии “Голос”. Здесь же идут нардепы Михаил Гаврилюк (в народе - “козак Гаврилюк”) и Андрей Немировский (“Самопомощь”). От “СН” баллотируется заместитель директора в строительной компании Александр Горобец.

Фото: facebook/Михайлина Скорик-Шкарівська Михайлина Скорик-Шкаровская

96 округ - Вышгород. Еще одна журналистка “1+1” Ольга Василевская-Смаглюк конкурирует со старыми элитами - в данном случае, с главой фракции “Воля народа” и экс-регионалом Ярославом Москаленко. “Самопомощь” выдвинула секретаря Вышгородского горсовета Татьяну Бражникову.

97 округ - Бровары. Партия “Голос” поддержала на этом округе нардепа от БПП Павла Ризаненко. От “Слуги народа” идет директор охранной компании “Галид” Николай Галушко. Его связывают с экс-начальником полиции Киевской области Дмитрием Ценовым, который был переведен в ООС после убийства 5-летнего мальчика в Переяславе.

98 округ - Яготин. Нардеп Сергей Мищенко поборется за место в парламенте с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунковым и депутатом Киевского облсовета от партии “Самопомощь” Сергеем Буниным (кандидат “Слуги народа”).

Киев

211 округ - Голосеево. В фаворитах на этом округе - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, активист от “СН” Александр Юрченко и президент инвестгруппы “УНIВЕР” от “Голоса” Тарас Козак. Юрченко в 2015 году баллотировался в Киевсовет от “УКРОПа”, был помощником бизнес-партнера Коломойского и нардепа Александра Шевченка. Кандидат от “СН” обвинил Прокопива в использовании “сетки”, которая на президентских выборах работала на Петра Порошенко.

Фото: Макс Требухов

212 округ - Дарницкий район. Депутатка Киевсовета от БПП Лариса Дегтярева баллотируется как самовыдвиженка, а ее коллега из фракции “Единство” экс-мэра Александра Омельченко Андрей Задерейко идет от “ЕС”. Их конкурент от “Слуги народа” - врач-анестезиолог клиники “Борис” Максим Перебейнос. Руководитель частной клиники Михаил Радуцкий идет в парламент по списку партии “СН”. Здесь также баллотируются еще один депутат Киевсовета, ресторатор Сергей Гусовский, а также лидер “Автомайдана” и сын Анатолия Гриценко - Алексей, экс-председатель КГГА Алексей Попов, которого назначил Виктор Янукович.

213 округ - Троещина. Борьба идет между нардепом Бориславом Березой и заместителем главы КГГА Анна Сатростенко от “ЕС”. Еще один доктор от “СН” баллотируется в парламент - хирург-стоматолог Артем Дубнев.

214 округ - Днепровский район. На этом округе вновь пытается победить нардеп Виктор Чумак. Его главные конкуренты - журналист “1+1” Сергей Швець (“СН”) и депутат Киевсовета Олесь Маляревич (“ЕС”).

215 округ - Деснянский район. Народным депутатом от этого округа уже дважды становился нардеп от “Свободы” Андрей Ильенко. В этот раз ему пытаются помешать депутат Киевсовета Сергей Артеменко (“ЕС”) и дипломат, экс-консул Украины в Стамбуле Богдан Яременко от "СН". Партия “Слуга народа” рассчитывает победить на этом округе.

Фото: facebook/Андрій Іллєнко Ильенко общается с избирателями

216 округ - Днепровский район. На этом округе вновь пытается победить нардеп из “Воли народа” Александр Супруненко. Его конкуренты - депутат Киевсовета из фракции “Единство” Омельченко Виталий Павлик и экспертка научно-экспертного совета Министерства аграрной политики Леся Забуранная от партии “Слуга народа”.

217 округ - Оболонь. Основная борьба идет между кандидаткой от ЕС - депутаткой Киевсовета Людмилой Костенко (ее считают человеком застройщика Вадима Столара) - и врачом, волонтеркой, эксперткой Минобороны Марьяной Безуглой от “Слуги народа”.

218 округ - Святошино. Здесь тоже два фаворита - помощница нардепа Александра Третьякова Виктория Муха и урбанист Дмитрий Гурин от “СН”. Его связывают с застройщиком Андреем Вавришем - товарищем главы Офиса президента Андрея Богдана.

219 - Святошино. Здесь баллотируется сам влиятельный нардеп от БПП Александр Третьков. От “Слуги народа” - эпатажный ресторатор Николай Тищенко. Депутат горсовета, богатый бизнесмен Ваган Товмасян, близкий к “Батькивщине”, идет как самовыдвиженец.

220 округ - Подольский район. Нардеп Сергей Лещенко, который во время президентской кампании часто появлялся в штабе Зеленского, идет как самовыдвиженец. Он критикует свою конкурентку от “Слуги народа” архитекторку Анну Бондарь, называя ее ставленницей Варвыша. В “СН” считают, что у Лещенко низкий рейтинг. Своими конкурентами в партии президента называют заместителя Кличко Валентина Мондриевского (“УДАР”) и депутата Киевсовета Алексея Окопного (от “ЕС”).

Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

221 округ - Печерск. Снова взять этот округ пытается Леонид Емец. В этот раз - от “Голоса”. Его конкуренты - директор коммунального предприятия “Инженерный центр” КГГА Михаил Терентьев и руководительница организации “Диджитал образование” Анна Пуртова от “СН”.

222 округ - Соломенка. Нардеп от БПП Дмитрий Андриевский снова пытается победить на этом округе. Его конкурент от “СН” - художественный руководитель студии “Мамахохотала” Роман Грищук. Здесь также баллотируется экс-глава Соломенской РГА, депутат Киевсовета от БПП Маским Шкурко.

223 округ - Шевченковский район. За место в Раде конкурируют два нардепа - Юрий Левченко (член “Свободы” и Виктория Пташник (“Голос”). От “СН” - Людмила Буймистер - директор Гданьской судостроительной верфи в Польше, среди собственников которой политик Сергей Тарута (нынче соратник Юлии Тимошенко). Пытается сменить Киевсовет на Раду экс-мэр Александр Омельченко.

Кировоградская область

99 округ - Кропивницкий. Двое нардепов Костянтин Яринич (БПП) и Александр Горбунов (НФ) конкурируют с медиаменеджером и руководителем областного штаба Зеленского на президентских выборах Александром Дануцой. Он состоял в партии “Сильная Украина” Сергея Тигипко, которую строил глава “СН” Дмитрий Разумков. Партия “СН” рассчитывает победить на этом округе.

100 округ - Бобринец. Это округ нардепа от “Возрождения” Станислава Березкина, которого подозревают в выведении 20 млн долларов из “Ощадбанка”. От “СН” конкуренцию ему составит директор компании по ремонтно-строительным работам “Тек Центр” Игорь Мурдий.

101 округ - Голованевск. Против нардепа и фигуранта “янтарного дела” Максима Полякова партия “Слуга народа” выставила юриста Юрия Кузбита и рассчитывает на победу.

Фото: facebook/Юрій Кузбит Юрий Кузбит

102 округ - Знаменка. Еще один адвокат от “СН” - Артем Петрощук. Его главный конкурент - рейтиновый в регионе нардеп из депутатской группы “Воля народа” Олесь Довгий, подозреваемый в махинациях с землей.

103 округ - Александрия. Предприниматель в IT-сфере Олег Воронько от “СН” будет бороться за кресло в парламенте с заместителем главы Кировоградской ОГА Сергеем Коваленко и с Александрийским городским главой Степаном Цапюком.

Полтавская область

144 округ - Полтава, Шевченковский район. Нардеп Сергей Каплин сражается против бывшего мэра Александра Мамая. И вряд ли им помешает директор сети аттракционов для активного отдыха Дмитрий Налетов от “Слуги народа”.

145 округ - Полтава, Киевский район. Нардеп-самовыдвиженец Юрий Бублик пробует вновь взять этот округ. И у него хорошие шансы. Его конкуренты - бывший губернатор Валерий Головко и свадебный тамада, участник проектов “Лига Смеха” и “Рассмеши комика” Андрей Боблях, конечно же, от “Слуги народа”.

146 округ - Кременчуг. Еще один не очень сильный кандидат от “СН” - адвокат Феликс Урин, который был представителем Зеленского на президентских выборах в Полтавской области. Он должен был бы стать конкурентом депутату из группы “Возрождения” Юрию Шаповалову, но шансов у него пока мало.

Фото: ТелеграфЪ Юрий Шаповалов

147 округ - Миргород. На прошлых выборах тут победил нардеп из “Возрождения” - Олег Кулинич. Против него от “СН” - блогер и местный журналист Сергей Дудник. Он состоял в Молодежном парламенте города Кременчуга, который основал уже упомянутый Шаповалов. Здесь же также баллотируются нардеп от “Самопомощи” Павел Кишкар и предприниматель Александр Ващенко от “Батькивщины”.

148 округ - Лубны. Это округ нардепа от БПП (группа “УДАР”) Константина Ищейкина, против него “СН” выдвинула местную журналистку Анастасию Ляшенко.

149 округ - Карловка. Нардеп от партии Ляшко Артем Витко борется за место в парламенте с мажоритарщиком от НФ Андреем Рекой. Против действующих нардепов от “СН”- директор компании по строительству дорог “Полтавабудсервис” Константин Касай. Депутат облсовета от БПП и директор благотворительного фонда Полтавского горно-обогатительного комбината Вячеслав Минязев идет как самовыдвиженец.

150 округ - Горишние Плавни. Против одного из самых богатых нардепов Константина Жеваго партия “Слуга народа” выставила замначальника отдела управления проектами программы ProZorro.Продажі Алексея Мовчана. Почти без шансов. К слову, Мовчан является племянником нардепа от “Возрождения” Юрия Шаповалова.

Фото: facebook/Слуга народу - Мовчан Олексій Алексей Мовчан

151 округ - Лохвица. Здесь баллотируются два нардепа - Руслан Богдан от “Батькившины” и избранный в 2014 по спискам “Самопомощи” Виктор Кривенко. Богдан ведет вялую кампанию. Кандидат от “СН” - директор Муниципальной варты Кременчугского горсовета Максим Березкин.

Сумская область

157 округ - Сумы. Нардеп от НФ Олег Медуница снова пытается победить в Сумах. Ему составляют конкуренцию заместитель главы администрации президента Януковича, а нынче депутат горсовета от “Возрождения” Юрий Чмырь, а также член партии “Наши” Евгения Мураева, адвокат Александр Соколов. “Слуга народа” представлена Татьяной Рябухой - учительницей начальных классов и директором оздоровительного лагеря “Шляхрембуд”, чей руководитель - депутат горсовета от “Батькивщины”.

158 округ - Белополье. Нардеп от БПП Александр Сугонянко победил здесь в 2014 году. В этот раз ему приходится бороться с подавшим в отставку и.о. главы ОГА Вадимом Акперовым от “ЕС”, и специалистом в сфере IT Игорем Васильевым от “СН”.

159 округ - Глухов. Народный депутат шести созывов Верховной рады Андрей Деркач пока от парламента не устал и пробует туда попасть снова. В этот раз у него сильный конкурент - мэр Глухова Николай Терещенко. А вот от “СН” - еще один предприниматель Дмитрий Шевченко. К слову, в этом округе баллотируется некий Владимир Сергеевич Зеленский.

160 округ - Шостка. Избранный по этому округу нардеп из группы “Воля народа” Игорь Молоток борется с экс-мэр Конотопа Артемом Семенихиным, секретарем горсовета Шостки Еленой Чанцевой-Коваленко от ЕС, депутатом облсовета Владимиром Пилипейко от ОПЗЖ и 23-летней сотрудницей Сумского педагогического университета Татьяной Сахнюк от “Слуги народа”.

Фото: facebook/Артем Семеніхін Артем Семенихин

161 округ - Ромны. От “Батькивщины” идет Буринский городской голова Виктор Ладуха, от “Слуги народа” - аграрий Максим Гузенко. В лидерах по опросам - собственник завода по производству сельськохозяйственной техники Анатолий Кобзаренко.

162 округ - Ахтырка. Партия “Сила людей” выдвинула Тростянецкого городского голову Юрия Бову, “Слуга народа” - менеджера по продажам Николая Задорожного. Он участвовал в юмористическом шоу от коллектива “Братья Гагарины”. Участник этой программы - сотрудник студии “Квартал 95” Артем Гагарин, который работал в штабе Зеленского в день выборов. Даже с таким кандидатом “СН” рассчитывает победить.

Черкасская область

194 округ - Черкассы, Приднепровский район. В нардепы баллотируется заместительница мэра от “Самопомощи” Людмила Бордунос, а также и.о председателя правления “Черкассыоблэнерго” Светлана Кузьминская от “Батькивщины”. Кандидат от “Голоса” - Виктор Евпак, руководитель IT-компании, бывший член “ДемАльянса”; от “Слуги народа” - ректор Восточноевропейского университета экономики и менеджмента Любовь Шпак. У новых лиц самые высокие рейтинги.

195 округ - Черкассы, Сосновский район. Это округ нардепа из “Возрождения” Владимира Зубика. Вместе с ним баллотируется также его помощница Лариса Малкова. Хорошие позиции у областного военного комиссара Евгения Курбета, который, по данным СМИ, заручился поддержкой собственника “Нашей Рябой” Юрия Косюка. От партии влиятельного в регионе бизнесмена Михаила Бродского баллотируется Владимир Гриценко. Представитель “Голоса” - предприниматель и член “ДемАльянса” Владимир Друмашко, от “Слуги народа” - коммерческий директор компании “Берег-2007” Олег Арсенюк. В 2015 году Арсенюк баллотировался в горсовет от партии “Оппозиционный блок”. Его отец - местный предприниматель.

Фото: oporaua.org

196 округ - Корсунь-Шевченковский. Против нардепа Геннадия Бобова - глава наблюдательного совета группы строительных компаний Status Group из Киева Андрей Стрихарский (от “СН) и сотрудница “Мироновского хлебопродукта” Косюка Ирина Ванникова. Также в нардепы баллотируется местный активист Олег Собченко, который активно следит за делом об убийстве журналиста Василия Сергиенко.

197 округ - Канев. Самый интересный округ в области. “Слуга народ” выставила против нардепа от БПП Владислава Голуба ведущего, зятя миллиардера Леонида Юрушева Александра Скичко. Шансы на победу также есть у депутата облсовета, руководителя местной ячейки Аграрной партии Виктора Полозова и замдиректора “Шполянской кондитерской фабрики” Людмилы Русалиной.

198 округ - Смила. Нардеп Сергей Рудык, отстраненный мэр Смилы Алексей Цыпко и еще один бывший глава города Вадим Решетняк, глава РГА Владимир Грошев борються за кресло в парламенте с местной активисткой Натальей Дьяченко от “Слуги народа”. От “ЕС” баллотируется ветеран АТО, активист “Правого сектора” Евгений Саража.

199 округ - Жашков. В прошлый раз здесь победил Валентин Ничипоренко. “Отобрать” округ у него пытается народная депутатка-еврооптимистка Светлана Залищук. Кандидат от “СН” - директор компании “Евроинвестгруп”, торгующей стройматериалами, Сергей Нагорняк. Парашютист - живет в Киевской области, является депутатом горсовета Вишневого от “УДАРа”.

Фото: facebook/Світлана Заліщук

200 округ - Умань. Это округ нардепа из группы “Возрождения” Антона Яценко, подозреваемого в махинациях на тендерах. Он может победить. Кандидатка от “СН” - адвокат Елена Воронцова - баллотировалась в Киевский горсовет от партии “УКРОП.”

Черниговская область

205 округ - Чернигов. На прошлых выборах здесь со скандалом победил соратник Порошенко Сергей Березенко. В этот раз он не баллотируется. Свою кандидатуру выставил другой член БПП, бывший глава ОГА Валерий Кулич. Глава Деснянского райсовета в Чернигове Владимир Грецкий баллотируется от “Свободы”, его заместительница Мария Родикова - от партии “Наш край”, адвокат, депутат горсовета Юрий Власенко - от “Батькивщины”.

“Слуга народа” выставила здесь экс-директора “Нефтегаздобычи” Олега Семинского, которого похитили в 2012 году и три года удерживали в плену. Семинский обвинил в похищении экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, который находится под арестом в России. Акции Рудьковского купил ДТЭК Рината Ахметова.

206 округ - Чернигов. Здесь баллотируется сотрудник приемной Березенко в Чернигове - Владимир Лысенко (ЕС). Президент “Укрбуда”, член группы “Воля народу” Максим Микитась идет как самовыдвиженец, имеет шансы победить. Их конкурент от “Слуги народа” - предприниматель и глава общественной организации “Украинский центр противодействия преступности и коррупции” Антон Поляков.

Фото: facebook/Максим Микитась Максим Микитась

207 округ - Корюковка. Нардеп от БПП Анатолий Евлахов сражается за мандат с экс-нардепом Игорем Рыбаковым и директором рекламной компании “Артмедиа АДВ” Максима Зуева от “СН”. Последний ранее баллотировался в Днепровский горсовет от партии соратника Игоря Коломойского Святослава Олейника.

208 округ - Бахмач. Еще один нардеп от БПП Валерий Давиденко снова пытается пройти от этого округа, против него “Слуга народа” выставила 24-летнего руководителя аграрного предприятия Антона Панченко. Давыденко имеет все шансы оставить этот округ за собой.

209 округ - Нежин. Против нардепа от НФ Александра Кодоли идет от “СН” директор Черниговского медицинского центра современной онкологии Валерий Зуб и подозреваемый в рейдерстве Анатолий Гунько.

210 округ - Прилуки. Депутат Прилуцкого горсовета от Аграрной партии, предприниматель Дмитрий Пахомов (кандидат от “СН”) конкурирует с нардепом от БПП Олегом Дмитренко. На округе баллотируются чиновники времен Януковича. От “Батькивщины” - бывший сотрудник управления Минюста в Крыму Сергей Коровченко, которого подозревают в госизмене, и как самовыдвиженец - люстрированный заместитель главы НБУ Виктор Приходько.