Команда президента хочет запустить новый канал

"Для широких масс нужно делать развлекательно-информационный, чтобы и новости, и сериалы, и развлекательные программы".

В Офисе президента разрабатывают проект о создании информационно-развлекательного канала.

Об этом в интервью LB.ua рассказал первый помощник президента Сергей Шефир.

"Мы ведем работу по созданию канала, который был бы сильным информационно. То ли это будет интернет-платформа, то ли спутниковый канал. Мы проигрываем очень сильно информационно и не только России, а и внутри страны. У нас все каналы принадлежат тем или иным людям, которые держат их, чтобы защитить себя", - сказал Шефир.

Команда президента хочет запустить канал, который будет интересен "широким массам".

"Мое мнение: сугубо новостной канал никогда не станет мегапопулярным. Для широких масс нужно делать развлекательно-информационный, чтобы и новости, и сериалы, и развлекательные программы. Мы мечтаем о таком формате", - отметил помощник президента.