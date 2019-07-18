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Россияне хотят разговора и конца войны, - помощник президента

"Путин такой человек, который, по-моему, никому ничего не должен. У нас есть уверенность, что мы добъемся этих переговоров, что он сядет с нами за стол", - считает Шефир.

Россияне хотят разговора и конца войны, - помощник президента
Фото: Макс Требухов

Первый помощник президента Сергей Шефир считает, что Россия хочет переговоров по поводу войны на Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Мы думаем, что они (россияне, - ред.) хотят разговора и конца войны. Не уверен, что я геополитически понимаю их, но мне хочется думать, что большого комфорта от всего происходящего у них тоже нет", - отметил Шефир.

Помощник президента добавил, что команда главы государства ищет возможности выйти на переговоры с Москвой.

"Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны! Мы ищем возможность сейчас выйти на разговор на равных", - сказал Шефир. 

Помощник президента на "70% уверен в успешном исходе" переговоров с РФ.

"Путин думает тоже, наверное, о своей стране, и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой. Сейчас первая задача – вернуть моряков. Если Путин отдаст нам военных, то это повод, чтобы сесть и поговорить с ним... Вы знаете, Путин такой человек, который, по-моему, никому ничего не должен. У нас есть уверенность, что мы добъемся этих переговоров, что он сядет с нами за стол", - заявил помощник президента.

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