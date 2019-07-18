Поддержка "Слуги народа" перед выборами достигла 49,5%, - опрос "Рейтинга"

В Раду проходят пять партий, шансы имеют "Сила и честь" и "Оппоблок".

Политическая партия "Слуга народа" остается лидером электоральных предпочтений украинцев, за последнюю неделю ее рейтинг подрос. За нее готовы проголосовать 49,5% избирателей среди тех, кто намерен принять участие в выборах 21 июля и определился с симпатиями, тогда как на предыдущей неделе этот показатель составлял около 47%.

Об этом свидетельствует социологический опрос группы "Рейтинг", который проводился 13-17 июля 2019 года. Были опрошены 2500 человек. Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), - не более 2,0%.

Опрос показал, что преодолевают проходной барьер еще четыре партии: "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука (10,5%), "Европейская солидарность" Петра Порошенко (7,7%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (6,9%), партия "Голос" Святослава Вакарчука (5,9%).

Меньше проходного барьера рейтинг у "Силы и чести" Игоря Смешко (3,8%), "Оппозиционного блока" (3,1%), "Радикальной партии" (2,3%), "Свободы" (2,2%), "Партии Шария" (2,0%), "Украинской стратегии" (1,7%), "Гражданской позиции" (1,4%).

Остальные партии набирают меньше 1%.