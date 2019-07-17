Евросоюз выделит $3,4 млн на реформу украинского парламента

Европейский Союз в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) выделит 3,4 млн долларов на проведение реформы парламента в течение 2019-2021 годов.

Об этом говорится в документах, представленных в рамках пресс-конференции Постоянного представителя ПРООН в Украине Дафины Герчевой, передают Українські Новини.

Отмечается, что проект ЕС и ПРООН по реформированию Верховной Рады рассчитан на 2 года.

В рамках проекта планируется создание офиса парламентской реформы (ОПР), который является ключевым компонентом проекта и совещательной группой для руководства и Аппарата Рады, руководство работой которого будет осуществлять председатель Рады.

"Один из компонентов этой программы – это поддержка потенциала и функционала секретариата через работу, так называемого, офиса реформ, так как секретариат – это костяк любого парламента в любой стране и мы обязаны обеспечить, чтобы этот костяк имел правильную структуру, чтобы были правильно и прозрачно налажены процессы и чтобы там работали люди, которые могут аккумулировать эти знания, передавать их, контролировать, координировать процесс уже в парламенте", - сказала Герчева.

При этом цель проекта заключается в улучшении законодательного процесса и парламентского контроля, увеличении институциональной способности Рады и ее аппарата, в усилении прозрачности и диалога с обществом.

"Речь идет о том, чтобы усилить реализацию и имплементацию коммуникационной стратегии. Она была запущена в 2018 году. Но я хочу сказать, что не очень у нас пока коммуникация работает. И еще одно, на чем мы концентрируем внимание – это электронный парламент или диджитализация работы нашей Верховной Рады. Соответственно, электронное голосование, оптимальная работа веб-сайта и полная прозрачность, чтобы люди знали, какие законы принимаются, на каком этапе они там есть и, что вообще в тех законах есть", - отметила представитель ПРООН.

Также, по словам Герчевой, в рамках реализации проекта по реформированию парламента, ООН намерена проводить стажировку новоизбранных депутатов Рады.

"Через неделю у нас будут парламентские выборы и у нас такая очень комплексная программа по подготовке или даже стажировке, потому что все мы понимаем, что придёт в Верховную Раду большое количество людей новых, которые пока что не ориентируются в своём функционале, который они будут выполнять и, собственно, ожиданиях избирателей. Необходимо, чтобы люди, которые идут в Верховную Раду понимали, чем они там будут заниматься и занимались бы этим эффективно и с пользой", - сказала она.

Герчева подчеркнула, что на данный момент ведутся переговоры с аппаратом Рады и после формирования нового парламента представители ООН намерены начать процесс подготовки новоизбранных депутатов.