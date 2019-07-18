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Тимошенко: если снижения тарифов нет, значит кто-то все еще надеется на этом заработать

Сложившуюся ситуацию политик считает экзаменом для президента.

Тимошенко: если снижения тарифов нет, значит кто-то все еще надеется на этом заработать
Фото: ba.org.ua

Испытанием для новой власти станет ее способность привлечь к ответственности должностных лиц, которые годами грабили людей. Об этом Юлия Тимошенко заявила в эфире NewsOne.

«Президент, глава правительства и его министры - все они не могли не видеть, что на газ поставлена завышенная доходность, люди просто не могут платить по таким тарифам. Следовательно, это означает, что это было сделано сознательно. Что было намерение забрать деньги у людей, руководствуясь их беспомощным состоянием. То есть они все соучастники в ограблении граждан и должны отвечать за свои действия по уголовному кодексу», - считает лидер «Батькивщины».

По ее мнению, если никто не понесет наказания, "это станет сигналом для следующих должностных лиц, у людей можно забрать все, и никому ничего за это не будет".

«Это экзамен для нового президента: готов ли он навести порядок в государстве, станет ли он на сторону людей», - уверена председатель партии.

Она призвала украинцев присматриваться не к общим лозунгам, а к конкретным, фактическим решениям.

«Если за два месяца нет намека на снижение тарифов, то значит, что-то не так. Это означает, что кто-то все еще надеется на этом заработать», - возмутилась лидер «Батькивищины».

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