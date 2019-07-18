Суд постановил, что Онищенко не скрывался от правосудия, а "учился в школе верховой езды".

Шестой апелляционный административный суд разрешил народному депутату-беглецу Александру Онищенко баллотироваться в Верховную раду. Об этом сообщает Slidstvo.info со ссылкой на решение суда.

Суд постановил, что Онищенко в течение последних трех лет не скрывался от правоохранителей, а "учился в испанской школе верховой езды".

Фото: slidstvo.info

Суд признал, что это является достаточным доказательством, что Онищенко был за пределами Украины по уважительным причинам, и обязал Центральную избирательную комиссию внести его в избирательный бюллетень как мажоритарщика на 93-м округе в Киевской области.

Теперь у ЦИК есть только два дня, чтобы обжаловать это решение в Верховном суде и в очередной раз отказать Онищенко в возможности баллотироваться.

Напомним, 26 июня Верховный суд Украины признал законным отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации кандидатом в нардепы на внеочередных выборах в Верховную раду Александра Онищенко.

ЦИК отказалась регистрировать Онищенко кандидатом в депутаты. Во время очередного заседания 15 июня ЦИК приняла решение отказать Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №93.