Геращенко: 75% евродепутатов поддержали резолюцию против РФ

Резолюция Европарламента о немедленном освобождении Россией украинских моряков отчасти является заслугой делегации партии «Европейская Солидарность» во главе с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Об этом первый вице-спикер Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

«458 депутатов Европарламента поддержали резолюцию относительно украинских политических заключенных в России. Это почти 75% присутствующих в зале депутатов, это самая высокая поддержка резолюции, которая требует от РФ немедленного освобождения наших! Делегация «Европейской Солидарности» во главе с Петром Порошенко приветствуют это решение Европарламента», - заявила Ирина Геращенко.

По ее словам, благодаря активной работе команды «ЕС» «круглые столы», организованные лоббистами Кремля накануне голосования в Европарламенте, не имели никакого результата.

«В выступлениях европейских политиков максимально жесткие и честные заявления об агрессии Путина, незаконное содержание наших моряков и заключенных. Как правило, на дебатах в ЕП немного депутатов, сейчас - полный зал! Украина остается в повестке дня Европарламента. И очень активно выступают наши друзья, политики, с которыми вчера наша делегация встречалась. Они называют фамилии наших политзаключенных, они говорят о полном игнорировании РФ норм международного права. Европейские депутаты более адекватны в своих оценках ситуации в Украине, российской агрессии, чем некоторые украинские «новые» и «не очень новые лица»».

Ирина Геращенко также сообщила, что Европейский парламент определился со своей частью парламентского Комитета Ассоциации (ПКА) с Украиной. Руководителя делегации определят в сентябре, уже после выборов в Верховную Раду.

«В делегацию ЕП в Парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина вошли 16 евродепутатов, среди них много настоящих друзей Украины. Вместе с Петром Порошенко команда «Европейской Солидарности» встречалась в Страсбурге с несколькими новыми членами ПКА, в частности, Андриусом Кубилиусом, Петрасом Ауштревичусом, другими нашими европейскими коллегами. Для продвижения интересов Украины нужен постоянный диалог с коллегами. Над этим и работаем», - сказала Ирина Геращенко.