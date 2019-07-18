Российская телеведущая, которая незаконно посещала Крым, приехала в Киев
Российская телеведущая, которая незаконно посещала Крым, приехала в Киев
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
​Зеленский в Николаеве узнал, что глава облсовета называла его малоросом
ЗеКиев: шагреневая кожа
ЗеКиев: шагреневая кожа
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
Шесть европейских стран после заседания Совбеза ООН выступили с заявлением в поддержку Украины
"Позор хуже смерти". Почему застрелился герой-летчик Волошин
"Позор хуже смерти". Почему застрелился герой-летчик Волошин
​​СБУ задержала боевика "ДНР", перевозившего "Бук", которым был сбит MH-17
​​СБУ задержала боевика "ДНР", перевозившего "Бук", которым был сбит MH-17
Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА и попросил его уволиться
Зеленский отчитал и.о. главы Николаевской ОГА и попросил его уволиться
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
ГлавнаяПолитика

Геращенко: 75% евродепутатов поддержали резолюцию против РФ

"«круглые столы», организованные лоббистами Кремля накануне голосования в Европарламенте, не имели никакого результата".

Геращенко: 75% евродепутатов поддержали резолюцию против РФ
Фото: depo.ua

Резолюция Европарламента о немедленном освобождении Россией украинских моряков отчасти является заслугой делегации партии «Европейская Солидарность» во главе с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Об этом первый вице-спикер Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

«458 депутатов Европарламента поддержали резолюцию относительно украинских политических заключенных в России. Это почти 75% присутствующих в зале депутатов, это самая высокая поддержка резолюции, которая требует от РФ немедленного освобождения наших! Делегация «Европейской Солидарности» во главе с Петром Порошенко приветствуют это решение Европарламента», - заявила Ирина Геращенко.

По ее словам, благодаря активной работе команды «ЕС» «круглые столы», организованные лоббистами Кремля накануне голосования в Европарламенте, не имели никакого результата.

«В выступлениях европейских политиков максимально жесткие и честные заявления об агрессии Путина, незаконное содержание наших моряков и заключенных. Как правило, на дебатах в ЕП немного депутатов, сейчас - полный зал! Украина остается в повестке дня Европарламента. И очень активно выступают наши друзья, политики, с которыми вчера наша делегация встречалась. Они называют фамилии наших политзаключенных, они говорят о полном игнорировании РФ норм международного права. Европейские депутаты более адекватны в своих оценках ситуации в Украине, российской агрессии, чем некоторые украинские «новые» и «не очень новые лица»».

Ирина Геращенко также сообщила, что Европейский парламент определился со своей частью парламентского Комитета Ассоциации (ПКА) с Украиной. Руководителя делегации определят в сентябре, уже после выборов в Верховную Раду.

«В делегацию ЕП в Парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина вошли 16 евродепутатов, среди них много настоящих друзей Украины. Вместе с Петром Порошенко команда «Европейской Солидарности» встречалась в Страсбурге с несколькими новыми членами ПКА, в частности, Андриусом Кубилиусом, Петрасом Ауштревичусом, другими нашими европейскими коллегами. Для продвижения интересов Украины нужен постоянный диалог с коллегами. Над этим и работаем», - сказала Ирина Геращенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также