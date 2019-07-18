Европарламент призвал Россию освободить украинских политзаключенных

Европейский парламент 18 июля принял резолюцию, где призвал освободить украинских политзаключенных.

"За" проголосовали 458 депутатов, "против" - 80, воздержались - 89.

В резолюции говорится о необходимости немедленного и безусловного освобождения всех незаконно лишенных свободы украинцев в России и оккупированных территориях Украины.

В резолюции содержится в том числе требование выполнить решение Международного трибунала по морскому праву, освободить 24 украинских моряков и вернуть Украине три захваченных корабля.

"Мы добились, что все 130 фамилий украинских политзаключенных, которые находятся незаконно под арестом как на территории Российской Федерации, так и на оккупированной территории Донбасса и Крыма, включительно с Сенцовым, Сущенко, Кольченко - все они содержатся в резолюции", - заявил бывший президент Украины Петр Порошенко, который присутствовал в Европарламенте. По его словам, сегодняшнее голосование - свидетельство того, что в ЕП сформировано мощное проукраинское лобби.

В то же время Европарламент отклонил поправку, в которой выражалось сожаление из-за возвращения делегации России в ПАСЕ.

Напомним, что сегодняшняя резолюция по России стала первой для нового состава Европарламента.