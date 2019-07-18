Глава "Укртрансбезопасности" Ноняк снова отстранен от исполнения обязанностей

По словам президента, Ноняк был отстранен "за значительные недостатки в работе".

Президент Владимир Зеленский заявил об отстранении от исполнения обязанностей главы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Михаила Ноняка.

Об этом он сообщил на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Именно из-за отсутствия надлежащего контроля за несоблюдением установленных норм веса автотранспорта и поборов со стороны работников этой государственной службы. Вчера за значительные недостатки в работе был отстранен от исполнения обязанностей руководитель "Укртрансбезопасности", - сказал Зеленский.

Ранее он пообещал попросить премьер-министра Владимира Гройсмана помочь с увольнением главы "Укртрансбезопасности".

Ноняк назначен главой "Укртрансбезопасности" решением правительства 20 апреля 2016 года. До этого, с января 2016 года, занимал должность заместителя главы этой службы. Ранее, с апреля 2014 года, занимал пост заместителя министра доходов и сборов.

Напомним, в апреле прошлого года Ноняка тоже отстраняли от должности по представлению министра инфрастуктуры Владимира Омеляна, обвинившего главу ГСБТ в злоупотреблениях. В сентябре Ноняк вернулся на должность.

Решение о создании "Укртрансбезопасности" было принято на уровне правительства в конце 2014 года. Новая служба была создана путем слияния Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте и Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте.

"Укртрансбезопасность" является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через министра инфраструктуры и который реализует государственную политику в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности мореплавания судов флота рыбного хозяйства).