НАБУ заявило о значительном улучшении отношений с СБУ при Зеленском

"Такого за четыре года не было никогда".

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил о существенном улучшении отношений со Службой безопасности Украины после смены власти.

Об этом он сказал во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики при участии президента Владимира Зеленского.

"Я хотел бы отметить существенное улучшение отношений со Службой безопасности Украины. Во-первых, в НАБУ начали поступать материалы, которые касаются топ-чиновников, из СБУ. Такого за четыре года не было никогда. Максимум, что из СБУ поступало, это материалы, которые касались небольших чиновников. Сейчас эта ситуация потихоньку меняется", - рассказал Сытник.

"Я надеюсь, это не краткосрочный момент, а тенденция", - добавил он, поблагодарив и.о. главы СБУ Ивана Баканова.

Напомним, что после вступления в должность президента Зеленского глава СБУ Василий Грицак ушел в отпуск. Сейчас он ждет отставки, которую должна принять Верховная Рада.

Зеленский после вступления в должность уволил целый ряд топ-сотрудников СБУ, среди которых заместители главы СБУ Виталий Маликов и Виктор Кононенко, начальник Главного следственного управления Григорий Остафийчук, начальники киевского, ровенского, одесского, львовского, винницкого, закарпатского, черновицкого, волынского, крымского, кировоградского управлений.