Рада несбывшихся надежд

«Здобули»

За время работы Верховной Рады Украины VIII созыва было проведено 580 пленарных заседаний, в течение которых было принято 2734 законодательных акта, в том числе — 987 законов и кодексов в целом, а также было проведено 35 парламентских слушаний. Ясное дело, далеко не в этой сухой статистике вся «соль». Первым и отличительным стало то, что процесс принятия законов, как правило, постоянно сопровождался неоднократными возвращениями к голосованию из-за фактического отсутствия коалиции и нехватки голосов (минимально необходимых 226, — А.С.).

Фото: Lb.ua

«Многочисленные призывы и даже мольбы спикера Андрея Парубия «собраться», «мобилизироваться», «зайти в зал из буфета и кулуаров и голосовать», — стали своеобразной «фишкой» главы Рады. И это, скажем прямо, является нарушением регламента. Это «бомба замедленного действия», ведь при желании новый парламент абсолютно законно может через Конституционный суд оспорить самые принципиальные и ключевые законы, принятые нами. Начиная от изменений в Конституцию, заканчивая последним решением о новом Избирательном Кодексе (депутаты 17 раз возвращались к голосованию, что побило все рекорды, — А.С.)», — утверждает в беседе с LB.ua один из членов профильного Комитета по вопросам регламента и депутатской этики и пока ещё нардеп «Народного фронта».

Впрочем, при всех этих нюансах и подковерных договоренностях даже с политическими оппонентами, уходящая Рада смогла таки принять целый пакет важных для страны документов.

В первую очередь, стоит признать, что главным достижением стало закрепление европейской и евроатлантической интеграции Украины в Конституции. Хотя само решение принималось аккурат перед первым туром президентских выборов и играло на руку Петру Порошенко (к слову, курс на НАТО и ЕС и на парламентской кампании «Европейской солидарности» был основным, — А.С.). Но оппозиция: «Самопомощь», «Батькивщина» и Радикальная партия Олега Ляшко просто не могли голосовать против. Поэтому, как неоднократно говорил Парубий, «это объединило зал во имя будущего Украины» и для упреждения «поворота» к России уже новой командой.

Фото: Макс Требухов

Непростой процесс рассмотрения антикорупционнных законов все-таки привёл к созданию целого ряда антикоррупционных органов. Депутаты долго тянули «законодательную резину», но таки приняли закон о создании НАЗК и дали зелёный свет системе электронного декларирования. Да, на практике оказалось не все так, как ожидалось. Само НАЗК неоднократно фигурировало в скандалах, долго не могло запустить саму систему. В итоге СБУ, несмотря на все требования активистов, так и остаётся вне отчетности. Но сам старт антикоррупционной реформы стоит признать. Как и создание Антикоррупционного суда, закон о котором Рада фактически приняла только в силу прямого ультиматума МВФ. Аналогичная история с НАБУ и ДБР и САП, которые после создания во многом занимаются не прямым функционалом, а зачастую войной, слежкой и «перетягиванием каната» у друг друга.

Крайне необходимыми для государственности стали решения Рады о декоммунизации, начиная с запрета КПУ, заканчивая переименованием улиц и запретом всей советской символики. Ну, и, бесспорно, принятие Закона о функционировании украинского языка, который уже вступил в силу. Благо, последние попытки «завернуть назад» эти решения не увенчались успехом. Но это точно не снимает такую угрозу в будущем, учитывая «заход» в новый парламент прокремлевского союза Медведчука-Бойко-Рабиновича.

Фото: Макс Требухов

С одной стороны спорными, но по задумке правильными, были законы о судебной, медицинской, правоохранительной и образовательных реформах.

«Проблема не в законах, а в том, как на практике все эти реформы стартовали. Поэтому вопросы не к нормам законодательных актов, а к людям и кадрам, которые их реализовывают. И такие «шишки» были неизбежны. Однако главное, что сам процесс по всем направлениям таки запущен», — уверен ещё один внефракционный собеседник LB.ua.

Не смогли и не хотели

Пожалуй, главным «эпик фэйлом» прошлой Рады стал провал голосования за внесение изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. Тем более, что все политические силы, в частности, коалиция, изначально декларировали обещание ликвидировать «кастовость» в своих избирательных программах. Парламент с самого начала своей каденции несколько раз делал первый шаг — принимал и направлял на рассмотрение КСУ сразу нескольких альтернативных законопроектов по отмене неприкосновенности. Но дальше, по возвращению документа в зал, всегда начиналась игра с попыткой сохранить хорошее лицо при явно плохой игре. После повторного результативного голосования 226 голосами за второе чтение законопроекты откладывались в долгий ящик и так и не были вынесены на рассмотрение в третьем чтении (когда необходимо конституционное большинство — не менее 300 голосов «за, — А.С.).

Естественно, при наличии реальной политической воли, а не пустых лозунгов, когда на публику каждая фракция рвала на себе рубашки, Раде ничего не мешало бы вынести этот вопрос вместе с теми же изменениями о закреплении курса на НАТО и ЕС в теле Конституции. И тогда зал, все теми словами Парубия, тоже бы объединился. Но нашим депутатам, как плохим танцорам, что-то всегда мешало. И эта уходящая Рада на самом деле не уникальна в такой позиции. Все предшествующие созывы не менее 11 раз поднимали на гора вопрос об отмене неприкосновенности, проваливая в итоге этот вопрос на финише.

Фото: Lb.ua

«Команда Зеленского тоже застолбила обещание отменить неприкосновенность не только для нардепов, но и судей с президентом. Но думаю, что и новый созыв будет долго и громко имитировать бурную деятельность, которая не увенчается результатом», — прогнозирует ещё один депутат уже не одного созыва и член фракции Петра Порошенко.

Подводя итоги законодательных результатов внефракционный депутат Борислав Береза назвал Раду VIII «с одной стороны эффективной, а с другой — позорной». «Есть решения, за которые реально должно быть стыдно. На мой взгляд, это касается в первую очередь, образовательной реформы, которая не имеет ничего общего на практике реально с реформированием сферы образования. Позором считаю, когда при наличии законопроектов о борьбе с игорным бизнесом, контрабандой, запретом на импорт янтаря, — все эти документы годами не выносились на голосование. Все только в силу наличия в этой Раде откровенного лобби и крышевания этих сфер. Также однозначный позор — это постоянное кнопкодавство депутатов, хотя эта Рада на старте обещала искоренить этот смертный депутатский грех всех созывов», — считает он.

Неоспоримым плюсом, по его оценкам, стали решения об усилении украинкой армии и увеличении финансирования Вооруженных сил Украины. Но в этом контексте есть «вторая сторона медали», когда парламент признал агрессию России, но так и не назвал АТО войной, ограничившись в результате Операцией объединённых сил.

«Я бы назвал эту Раду переходного периода или возраста. Были правильные шаги, спорные, неоднозначные и сложные. Нужные для страны, но и были откровенно позорные», — добавил Береза.

Фото: Макс Левин

Коллега по парламенту, уже в прошлом представитель премьера Владимира Гроссмана в Раде и член БПП Вадим Денисенко назвал восьмой созыв «межреволюционным, когда Рада появилась на волне революции и умерла под ударами революции 2019. Ведь я считаю итог президентских выборов как раз революцией, а не выборами», — отметил он в комментарии LB.ua.

Ключевым позитивом, по его мнению, были законы, которые на 70% уже запустили процесс децентрализации и усиление регионов по всем фронтам.

«Главным провалом считаю весь пакет антикоррупционной реформы, когда нам активисты и Запад по сути навязали такую антикоррупционную модель, которая на самом деле была неправильной. И теперь она глубоко коррупционная», — полагает нардеп.

Вице-спикер и член «Самопощи» Оксана Сыроид в беседе с LB.ua назвала главным достижением в том, что «этот парламент таки не дошёл до внесения изменения в Конституцию об особенном статусе для Донбасса, как навязывала Россия. Это главное. Плюс принятие целого пакета постановлений, где чётко зафиксирован статус агрессора, что заложило юридический фундамент для обращений Украины в суды против РФ. Это переписать уже будет невозможно. В новой Раде могут поменять курс, но повернуть вспять признание России агрессором и оккупантом будет нельзя. Это такой себе «предохранитель», который был заложен нами», — прогнозирует она.

Фото: Макс Требухов

«Основным сожалением и позором считаю тот факт, что эта Рада пришла на волне Революции Достоинства, на крови людей и обещаниях больше не воровать, не обманывать людей и думать о них, бороться с агрессором и защищать Украину. Но в сухом остатке торговали с оккупантом, обворовывали армию, крали и врали людям», — резюмировала вице-спикер.

Ночные бдения, драки и романы

Без курьёзов и ярких моментов в уходящем созыве тоже не обошлось. Ночью 23 ноября, ближе к шести утра Рада после продолжительных кулуарных торгов и жарких споров в зале Рада приняла Бюджет на 2019 год. Пикантности добавило то, что многие нардепы были явно «под градусом». Это отмечали не только журналисты, но и даже вице-спикер Ирина Геращенко в президиуме, напоминая о запрете распивать алкогольные напитки на рабочих местах.

И это было не первое «ночное бдение» восьмого созыва. Такая же история была с принятиями бюджета на 2015 и 2017 годы. Тогда 29 и 21 декабря соответственно, депутаты почти «под елку» приняли главный финансовый закон. И тогда тоже без пьянства под куполом не обошлось. 29 декабря 2014 года, выступая с трибуны, отличился один из лидеров «Оппозиционной платформы», а в прошлом сопредседатель «Оппоблока» Юрий Бойко. В кулуарах сплетничали, что бюджетная ночь совпала с днём рождения одного из его однопартийцев — Нестора Шуфрича. Вероятно, празднование повлекло да собой такое выступление Бойко, когда коллеги по залу с хохотом снимали его на видео, а сам депутат сбивчиво и «теряя буквы», просил на то время спикера Владимира Гройсмана «посчитать ему минуты, которые у меня забрали».

Не менее запоминающимся стал момент «спарринга» депутата Олега Барны и премьера Арсения Яценюка. Когда парламентарий захватом в пах пытался оттянуть главу Кабмина с трибуны, вручив перед этим букет роз с чёрной лентой.

И как же без драк? Запомнился удар того же Бойко в лицо главного радикала Олега Ляшко на согласительном совете. Потасовка членов «Оппоблока» и нардепа «Народного фронта» Юрия Березы во время рассмотрения языкового вопроса. Жесткий в прямом смысле махач в кулуарах Рады депутата «Самопомощи» Егора Соболева и члена «Батькивщины» Вадима Ивченко. Тогда народные избранники напрочь разгромили пресс-поинт в кулуарах, за что спикер выписал выговор в виде запрета участия в пяти заседаниях Рады.

Неоднократно ложу прессы «радовало» появление в зале в явно странном состоянии депутата Дмитрия Добкина. Один из раз депутата засекли за перепиской в телефоне при бронировании поездки в тёплые страны на сумму больше 135 тыс.евро. После чего с бутылкой воды в руках он уединился за колонной в зале. А затем присел в кресло, не сдерживая, как потом обсуждали активно в соцсетях, характерную мимику и жесты.

Кстати, такой же громкий скандал с покупкой дорогого тура на Мальдивы с любовницей произошёл во фракции «Самопомощь» с нардепом Андреем Мирошником. После того, как в сети появились фото его переписки с некой Ольгой, хотя супругу депутата зовут Елена, и о приобретении тура стоимостью свыше 10 тыс.евро, Мирошник сам положил мандат на стол. А Рада без промедления за это проголосовала.

Впрочем, любовные истории с хэппи эндами тоже были. Так, 23 февраля 2016 года обвенчались два нардепа из «Народного фронта» Татьяна Донец и Денис Дзензерский, которые через два года стали родителями девочки. Правда, в парламенте судачили, что их отношения завязались ещё в предыдущем созыве, 2013 году.

Фото: facebook/TetianaDonets Татьяна Донец и Денис Дзензерский в парламенте сидят вместе.

Аналогично рождением ребёнка закончился роман «радикалки» Алёны Кошелевой и члена БПП Давида Макарьяна. Пара пока ещё не вступила в брак, в отличии от Евгения Дейдея из «Народного фронта» с Дарьей Ледовских, которая побыла депутатом недолго. После бури критики в адрес Яценюка, мол, как 23-летняя девушка получила 73 номер в списке, Ледовских отказалась от мандата.

Вместо P.S.

Парламентские старожилы и депутаты не одного созыва в один голос дают неутешительный прогноз для следующей Рады, предрекая ей жизнь от года до максимум полутора лет. Поэтому многие, кто явно не подаёт по мажоритарке или спискам, с уверенностью заявляют, что ещё вернутся. Пусть не в девятый созыв, а позже. Посмотрим, время все расставит на свои места.