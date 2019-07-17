Парубий отказал Зеленскому в созыве внеочередного заседания Рады 18 июля

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает невозможным проведение внеочередного заседания парламента 18 июля и предлагает президенту Владимиру Зеленскому инициировать внеочередную сессию Рады.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Как спикер Верховной Рады Украины я неуклонно придерживаюсь действующего законодательства. К чему призываю всех должностных лиц. Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыва такого заседания не предусмотрено законом, ведь регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии", - пояснил Парубий.

Он предложил президенту инициировать внеочередную сессию Рады.

"Поскольку последнее пленарное заседание 10-й сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля, у меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины", - сообщил Парубий.

Он также отметил, что обратился к Зеленскому с просьбой привести свое письмо в соответствие с требованиями закона.

Напомним, президент Зеленский направил Парубию письмо, в котором попросил его созвать внеочередное пленарное заседание парламента 18 июля для принятия антикоррупционных инициатив.

В мае Рада уже проводила внеочередное заседание по просьбе Зеленского. Оно завершилось безрезультатно, так как депутаты отказались менять избирательное законодательство по предложению президента.