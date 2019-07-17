Кабмин уволил чиновника, разгневавшего Зеленского

Вместо и.о. главы ГФС службу будет ликвидировать один из его подчиненных.

Кабинет министров на заседании в среду уволил исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова.

Об этом объявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Как вы знаете, Власов написал заявление об увольнении. С понедельника это увольнение будет реализовано, сегодня примем решение. До понедельника будет передача дел",- сказал он.

Власов подал в отставку после перепалки с Зеленским.

В начале июля президент потребовал уволить руководителей четырех таможен в западных областях Украины, но двое из них ушли в отпуск, а не были уволены.

"Вы считаете, что я идиот? Ладно я, - вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не ушли в отпуск, а реально это сделали", - отреагировал на это Зеленский во время одной из встреч, на которую пришел и.о. главы ГФС.

Власов пообещал написать заявление и действительно сделал это.

Впрочем, ему и так предстояло увольнение, так как ГФС находится в процессе ликвидации в связи с реорганизацией на Таможенную и Налоговую службу. Премьер отметил, что ликвидацией будет заниматься руководитель одного из департаментов ГФС.