Гриценко пригрозил Смешко "рога обломать"

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в эфире ICTV вечером 16 июля вступил в перепалку со своим конкурентом на выборах, лидером "Силы и чести" Игорем Смешко.

Выступая во время передачи "Свобода слова" он обвинил Смешко в применении силы к представителю "Гражданской позиции".

"Мне стыдно за такого генерала, который не может ответить на вопрос, который ставится в студии, а потом с охранником берут за грудки и применяют физическую силу", - сказал Гриценко.

"Попробовал бы ко мне применить - я бы быстро рога обломал", - добавил он, обратившись к Смешко.

"Это гебистские замашки: исподтишка, наружка, прослушка", - сказал Гриценко, намекая на работу Смешко в Службе безопасности Украины.

Заявление политика последовала после того, как Смешко попросил его объяснить, почему при Гриценко СНБО ликвидировал комитет по вопросам разведки.

Напомним, что "Гражданская позиция" и "Сила и честь", по данным социологов, имеют небольшие шансы на прохождение в Верховную Раду.