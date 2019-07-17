Волкер выразил надежду, что Россия согласится на обмен пленными

Если обмен состоится, это будет результатом прямого взаимодействия Зеленского и Путина.

Специальный представитель США по вопросам украинских переговоров Курт Волкер надеется, что Российская Федерация согласится на обмен пленными.

Об этом Волкер написал в Twitter.

"Я искренне надеюсь, что Москва согласится на обмен пленными. Это будет важным шагом для создания доверия и воссоединения пленников со своими семьями", - написал он.

По словам спецпредставителя США, если обмен состоится, это будет "результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина".

Накануне сообщалось, что советники лидеров "нормандской четверки" договорились об обмене заложниками в течение месяца.

11 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который в первую очередь касался освобождения моряков. Позже в МИД РФ подтвердили, что переговоры об этом продолжаются.

Экс-президент Петр Порошенко считает, что РФ с вероятностью до 90% отпустит пленных моряков до дня выборов, 21 июля. Глава МИД Климкин также убежден, что Путин вскоре освободит украинцев, но попытается получить за это как можно больше политических преференций.

16 июля омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова во время встречи, которая состоялась в Москве во вторник, обменялись списками удерживаемых лиц.