​Советники лидеров "нормандской четверки" договорились об обмене заложниками в течение месяца

Конкретное количество лиц к обмену пока не определено.

Внешнеполитические советники глав государств стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция Россия) договорились об обмене удерживаемыми лицами в течение месяца.

Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко, передают "Українськi Новини".

Конкретное количество лиц к обмену пока не определено.

Пристайко также сообщил, что следующую встречу внешнеполитические советники проведут в конце августа.

"Мы встретимся где-то в конце лета", - сказал он, отметив, что на этой встрече будут рассматривать результаты выполнения договоренностей, достигнутых 12 июля.

Соответственно, договоренности о встрече лидеров "нормандского формата" пока нет.

Напомним, договоренность о встрече внешнеполитических советников лидеров "нормандской" четверки была достигнута в июне во время визитов президента Владимира Зеленского в Париж и Берлин. 13 июля встреча состоялась. Украину на переговорах представлял Пристайко. От Франции был новый представитель Эмманюэль Бонн. Германия и Россия прислали прежних представителей - Яна Хеккера и Владислава Суркова.

После встречи немецкая сторона подчеркнула, что переговоры "основывались на последних положительных сдвигах" на востоке Украины.

Последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Украина тогда отдала 233 человека и получила 73. При этом отмечалось, что освобождение пленных не завершено и процесс должен быть продолжен.

11 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который в первую очередь касался освобождения моряков. Позже в МИД РФ подтвердили, что переговоры об этом продолжаются.

Экс-президент Петр Порошенко считает, что РФ с вероятностью до 90% отпустит пленных моряков до дня выборов, 21 июля. Глава МИД Климкин также убежден, что Путин вскоре освободит украинцев, но попытается получить за это как можно больше политических преференций.