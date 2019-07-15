Луценко: ​передача Вышинского РФ невозможна, формально он - гражданин Украины

"Вышинский - человек, который интересует руководителей Кремля больше всего".

Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал информацию о возможной выдаче России руководителя агентства "РИА Новости Украина" Кириллуа Вышинского в обмен на украинских пленных, находящихся на территории РФ.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

По словам Луценко, передать Вышинского России пока невозможно.

"Если говорить о Вышинском, это действительно очень серьезное дело. По разным разведывательных источников мне известно, что Вышинский - человек, который интересует руководителей Кремля больше всего. При этом надо иметь в виду, что господин Вышинский формально является гражданином Украины. Поэтому передача его России невозможна. По крайней мере до тех пор, пока украинский суд не вынесет решение по его делу - виновен он или нет", - заявил генпрокурор.

Напомним, сегодня должно было состояться заседание о продлении или изменении меры пресечения Вышинскому. Однако суд перенес заседание на 19 июля, т.к. судьи находились в совещательной комнате по другому производству. Ранее, 3 июля, заседание переносили, поскольку большинство прокуроров находились в отпуске.

Вышинский находится под арестом с 17 мая 2018 года. Против него открыто уголовное производство по статье "государственная измена". Он был задержан 15 мая 2018 года, когда Служба безопасности совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. В ходе обыска у Вышинского были найдены российские госнаграды и паспорт гражданина РФ.

Ранее Конституционный суд признал неконституционным избрание для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста. Решение КС позволяет отпускать подозреваемых по статье "госизмена" под залог или личное обязательство.

Прокурор Крыма Гюндуз Мамедов считает что, после того, как Вышинский выйдет пол залог, он может выехать из страны.