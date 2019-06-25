Конституционный суд разрешил разнообразить меры пресечения подозреваемым в госизмене и террористам (обновлено)

Конституционный Суд признал неконституционным избрание для подозреваемых в государственной измене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в суде.

Заседание по конституционной жалобе проходило сегодня, 25 июня. Согласно данным СМИ, Большая палата КС признала неконституционным положение 5 статьи 176 Уголовного процессуального кодекса, согласно с которым к подозреваемым в преступлениях против основ нацбезопасности и терроризме нельзя применять какие-либо другие меры пресечения, кроме содержания под стражей.

Авторы конституционной жалобы - депутат Верховной Рады Надежда Савченко, обвиняемая в терроризме, и экс-глава Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук, подозреваемый в госизмене.

Обновление. Позже на сайте Конституционного суда появилось официальное подтверждение принятия решения, за которое проголосовали 10 из 17 судей.

"Конституционный суд Украины считает, что право на свободу и личную неприкосновенность не является абсолютным и может быть ограничено, но только на основаниях и в порядке, определенных законами Украины", - говорится в решении.

Как говорится в тексте документа, решение КСУ является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, 15 апреля Броварской горрайонный суд Киевской области отпустил из-под стражи Савченко и главу организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемых в терроризме. Судебные заседания по сути дела так и не начались.