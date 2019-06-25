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Появилась реакция защиты Дмитрия Фирташа на решение Верховного суда Австрии

"Ничего не изменилось относительно невиновности господина Фирташа и отсутствия доказательств его вины в каком-либо преступлении".

Появилась реакция защиты Дмитрия Фирташа на решение Верховного суда Австрии
Дмитрий Фирташ
Фото: delo.ua

Американские адвокаты Дмитрия Фирташа Дэн Вэбб и Лэнни Дэвис заявили, что в деле украинского бизнесмена по-прежнему отсутствуют доказательства какого-либо преступления.

Об этом говорится в заявлении адвокатов Дмитрия Фирташа в США Дэна Вэбба и Лэнни Дэвиса после решения Коллегии судей Верховного суда Австрии, которое цитируют украинские и американские СМИ, и текстом которого располагает редакция Українських Новин.

"Мы разочарованы сегодняшним решением Верховного суда Австрии. В любом случае, ничего не изменилось относительно невиновности господина Фирташа и отсутствия доказательств его вины в каком-либо преступлении", - говорится в сообщении Bloomberg.

Американские защитники Дмитрия Фирташа заявляют, что в полном тексте обвинения американские прокуроры никогда не обвиняли украинского бизнесмена в даче взяток. "Этот факт зачастую даже не упоминается в средствах массовой информации в Соединенных Штатах Америки", - утверждают адвокаты.

Слова Вэбба и Дэвиса приводит также BBC-Украина: "Он никогда не занимался бизнесом в США. Никогда не посещал США. Не знал ни о каких планах по подкупу официальных лиц в Индии по вопросу индийских титановых месторождений, которые никогда и никем не были реализованы", – цитирует американских адвокатов Фирташа украинская служба BBC.

Напомним, сегодня Верховный суд Австрии не нашел процессуальных нарушений в решении Высшего земельного суда Вены, признавшим допустимой экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, оставив его в силе.

Ранее корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" сообщил с места событий, что Верховный суд не решал вопрос наличия или отсутствия вины, а рассматривал только вопрос соблюдения законодательства при принятии решения апелляционным судом о возможности экстрадиции.

Решение Верховного суда Австрии не означает немедленной экстрадиции Дмитрия Фирташа в США. Окончательное решение будет принимать федеральный министр юстиции Австрии.

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