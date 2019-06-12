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Глава АМКУ заявил о возможности принудительного разделения химического бизнеса Фирташа

Азотные заводы Фирташа заподозрили в монополизме.

Глава АМКУ заявил о возможности принудительного разделения химического бизнеса Фирташа
Дмитрий Фирташ
Фото: delo.ua

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев заявил о возможности принудительного разделения химических активов Group DF Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в фейсбуке Терентьева.

24 мая АМКУ направил трем азотным заводам Фирташа и компании "НФ Трейдинг Украина" предварительные выводы по результатам проведенного антимонопольного расследования. Их суть сводится к тому, что группа имеет признаки монопольного положения на рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений и, возможно, злоупотребляла этим положением.

70% себестоимости производства аммиачной селитры - это стоимость газа.

"Именно эта связь между сырьем (газом) и конечным продуктом (минеральными удобрениями) и стал объектом злоупотреблений со стороны указанных компаний. Предприятия Group DF покупали газ для производства удобрений в связанных компаний, а затем перепродавали его внутри группы, постоянно поднимая цену. Когда газ доходил собственно к конечному заводу-производителю удобрений, его цена была существенно завышенной, что приводило к завышению стоимости азотных удобрений", - написал Терентьев.

Кроме того, в 2017 году имели место остановки производства из-за непроведения расчетов за поставки газа. Юридически такие действия можно квалифицировать как злоупотребление монопольным положением путем искусственного ограничения производства удобрений, считают в АМКУ.

"Все четыре компании-ответчика получили материалы с результатами расследования и сейчас прислали ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Возможные последствия дела - не только наложение штрафа, но и осуществление принудительного разделения химических активов группы", - заявил Терентьев.

Азотный бизнес Фирташа представлен холдинговой компанией Ostchem, в которую входят химпредприятия "Азот" (Черкассы), "Концерн Стирол", "Северодонецкий Азот", "Ривнеазот", эстонский "Нитроферт". Кроме того, в это направление входят "УкрАгро НПК" (владеет сетью складов по реализации минеральных удобрений) и порт "Ника Тера".

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