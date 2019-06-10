"Укрэнерго" предупредило о риске неконтролируемого роста цен на электроэнергию

Более 75% производства всей электроэнергии приходится на двух участников рынка.

Госпредприятие "Укрэнерго" направило в Верховную Раду и Кабинет министров письмо, в котором предупреждает о риске неконтролируемого роста цены на электроэнергию в случае запуска свободного рынка энергии с 1 июля.

Об этом говорится в письме за подписью руководителя "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука и председателя наблюдательного совета госпредприятия Шевки Аджунера, которое опубликовал в Фейсбуке нардеп Сергей Лещенко.

"Подорожание электроэнергии для бытовых потребителей на 50%, автоматически повлечет подорожание: тарифов тарифов на холодную воду на 20%; на горячую воду на 5%; тепла на 2,5%; на проезд в электротранспорте на 10%", - написал Лещенко.

Согласно документу, "Укрэнерго" связывает риск роста цены на электроэнергию с высокой концентрацией рыночной власти, так как более 75% производства всей электроэнергии приходится на двух участников рынка - ГП "НАЭК "Энергоатом" и группу компаний ДТЭК Рината Ахметова.

Одной из ключевых угроз в компании также называют вопрос наращивания задолженности после запуска розничного сегмента нового рынка с 1 января 2019 года. Так, поставщик "последней надежды" ГПВД "Укринтерэнерго" уже накопил 700 млн грн задолженности за четыре месяца работы.

"Укрэнерго" также обеспокоено качеством данных коммерческого учета электроэнергии. Операторы систем распределения (облэнерго) должны осуществлять его на ежедневной основе в соответствии с пунктом 68 ст. 7 закона "О рынке электрической энергии". Однако пока этого не происходит.

"Корректный размер небаланса поставщика может быть рассчитан только через 90 дней, в связи с технологической неготовностью операторов систем распределения. Например, до сих пор происходит корректировка ГП "Энергорынок" данных учета за январь 2019 года. Соответственно есть существенный риск того, что поставщики обанкротятся до того, какбудут получены данные коммерческого учета. На сегодняшний день объем таких некорректно рассчитанных небалансов может составлять 200 млн грн ежедневно", - отмечают в "Укрэнерго".

Напомним, на июль 2019 года в Украине запланирован запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э". Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к полномасштабному конкурентному рынку, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутреннесуточного рынка.

Западные партнеры, в том числе Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за неготовности важных регуляторных норм и IT-систем.

Служба безопасности Украины ранее заявила о рисках дестабилизации Объединенной энергосистемы Украины с 1 июля, когда собираются запустить свободный рынок электрической энергии.

Сегодня, 10 июня, президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №10376, которым предлагается отсрочить запуск рынка электроэнергии на год - до 1 июля 2020 года.