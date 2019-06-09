Рейсы будут выполняться дважды в день.

Фото: Александр Рудоманов

9 июня в первый рейс отправился первый поезд по маршруту "Кошице - Чиерна-над-Тисой - Чоп — Мукачево".

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Подвижной состав выделила Словацкая железная дорога, поезд будет курсировать дважды в день:

№960/961

Кошице 9:10, Чиерна-над-Тисой 10:23, Чоп 12:41, Мукачево 14:00

Мукачево 14:54, Чоп 16:55, Чиерна-над-Тисой 16:58, Кошице 18:13

№962/963

Кошице 12:01, Чиерна-над-Тисой 13:14, Чоп 15:21 (30 мин стоянка), Мукачево 16:42

Мукачево 18:20, Чоп 20:06, Чиерна-над-Тисой 20:18, Кошице 21:33

Стоимость проезда из Мукачево до Кошице - 7,5 евро, билеты можна купить в международных кассах "Укрзализныци".

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов