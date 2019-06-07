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Киев возьмет у ЕБРР €180 млн на закупку трамваев, вагонов метро и ремонт моста Метро

Договор предусматривает также ремонт трамвайной линии на Контрактовой площади.

Киев намерен привлечь у Европейского банка реконструкции и развития 180 млн евро на обновление транспортной инфраструктуры.

Об этом говорится в фейсбуке замглавы Киевгорадминистрации Дмитрия Давтяна со ссылкой на договор о подготовке финансирования, подписанный мэрией с ЕБРР.

Деньги пойдут на:

  • 50 млн евро - закупку вагонов метро
  • 60 млн евро - закупку трамваев
  • 10 млн евро - реконструкцию трамвайной линии и остановки "Контрактовая площадь"
  • 60 млн евро - капремонт моста "Метро".

Судя по фотографиям, обнародованным Давтяном, договор подписали глава КГГА Виталий Кличко и глава украинского офиса ЕБРР Маттео Патроне.

Фото: facebook.com/davtyan.dmytro

Напомним, что в марте 2019 года Киевгорадминистрация подписала с ЕБРР меморандум о взаимопонимании в разработке проектов из сферы транспортной инфраструктуры на сумму 320 млн евро.Тогда сообщалось, что на данный момент в рамках сотрудничества с ЕБРР в столице уже реализуются два проекта по обновлению подвижного состава общественного транспорта: на 60 млн евро для "Киевпастранса" (по закупке 185 автобусов и 202 троллейбусов), а также на 40 млн евро для "Киевского метрополитена" (по закупке 50 вагонов метро).

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